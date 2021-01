Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Litene” situācija ar Covid-19 saslimušajiem ir pasliktinājusies. Litenes filiāles vadītājs Jānis Kļaviņš “Dzirkstelei” stāsta, ka klientiem, kuri ir Covid-19 pozitīvi, vai nu saslimšanas simptomu nav, vai arī ir viegla saslimstības gaita. Viņš stāsta, ka klientus rudenī vakcinēja pret gripu. Smagāk slimo darbinieki. Tiem, kas ir darbā, tagad ir dubultslodze. “Paldies darbiniekiem, kas strādā un nebaidās nākt uz darbu! Tas viss mums kopā jāpārdzīvo. Kāda darbiniece, kura tagad atlabst, teica, ka nevienam nenovēl saslimt ar Covid-19, jo ir ļoti grūti!” saka J.Kļaviņš. Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” direktore Mārīte Grigāne “Dzirkstelei” stāsta, ka Litenes filiālē pirmdien slimi ar Covid-19 kopumā bija 94 klienti un 24 darbinieki.

Daudziem saslimšanas simptomu vispār nav “Nevienam, izņemot sešus klientus, kuriem ir nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra, saslimšanas simptomu vispār nav. Mēs izmantojam Covid-19 eksprestestus. Tie tiek veikti katru dienu. Piemēram, pirmdien no rīta vienai darbiniecei uzrādīja pozitīvu rezultātu, tāpēc viņu strādāt neielaida. Viņa devās mājās un tagad ir ģimenes ārsta uzraudzībā. Tiek veikti arī siekalu testi. Tā kā klientu ir daudz, tad pirmdien vienai daļai veica testus, otrdien veiks nākamajai daļai klientu. Tā pārbaudām gan darbiniekus, gan klientus, lai kontrolētu. Labi, ka ir eksprestesti, un, tiklīdz darbinieks ierodas darbā, uzreiz tiek pārbaudīts. Tādā veidā centīsimies pasargāt klientus. Neviens darbinieks, neveicot testu, nevar ieiet tur, kur ir klienti,” stāsta M.Grigāne.

Viņa norāda, ka no visām centra “Latgale” filiālēm Litenē ir vissliktākā situācija. “Bet domāju, ka viss tiek ierobežots,” viņa saka.

Cer uz vakcināciju

Litenes filiālē ir pāriets uz diennakts maiņu, lai maksimāli samazinātu iespējas ienest vīrusu klientiem. “Ir darbinieki, kuri strādā 24 stundas. Viņi tam ir piekrituši, un par to, ka viņi strādā ar Covid-19 slimniekiem, ir piemaksa pie algas, tāpat kā ir piemaksa par darbu īpašos apstākļos. “Viss ir nokomplektēts, un pagaidām darbinieku netrūkst. Nodaļās, kurās ir saslimušie, ir tikai aprūpētāji un cits neviens tur nedrīkst ienākt. Visa apkalpošana - ēdināšana, gultas veļas piegāde - ir līdz durvīm. Situācija šobrīd Litenē nav patīkama, bet galvenais, ka saslimstība norit bez simptomiem un nav sarežģījumu,” saka M.Grigāne.

Viņa cer uz vakcināciju. “Bija domāts uz janvāra sākumu, bet termiņi mainās. Ar vakcīnu piegādi ir sarežģīti. Tagad mums sola uz februāra sākumu. Ļoti gaidām! Ir filiāles, kuras vispār nav skāris Covid-19, un ir, kur jau pārslimojuši šo vīrusu. Ne visi darbinieki piekrīt vakcinēties, bet vairākums darbinieku tomēr gaida, kad tiks vakcinēti. Klientu vakcinācija notiks, tikai saskaņojot ar ģimenes ārstu,” saka M.Grigāne.

Savukārt Litenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš atzīst, ka iedzīvotāji Litenē, protams, ir satraukti, jo baidās, ka paši nesaslimst. “Esam jau saistīti ar šo aprūpes centru, jo tur arī strādā Litenes pagasta iedzīvotāji, līdz ar to cilvēki saprot un ir izstāstījuši apkārtējiem, ka ir jāpiesargājas un ka šīs vīruss nav muļķības. Tas ir nopietni. Domāju, ka iedzīvotāji tagad ir kļuvuši vēl uzmanīgāki, jo saprot, ka vīruss ir tepat,” saka V.Lapiņš.