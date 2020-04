Praktiska palīdzība karantīnā un pašizolācijā nonākušajiem Gulbenes novadā

Divpadsmit brīvprātīgie ir gatavi palīdzēt tiem Gulbenes novada iedzīvotājiem, kas šobrīd valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ paši nevar tikt uz veikalu vai aptieku.

Biedrība “Dēms” kļuvusi par galveno jaunās Vislatvijas kustības “#paliecmājās” koordinatoru Gulbenes novadā. Biedrības koordinatore Anita Birzniece stāsta, ka sadarbībā ar novada sociālo dienestu un pašvaldību ir rasta iespēja arī Gulbenes iedzīvotājiem saņemt šāda veida palīdzību, piezvanot pa tālruni 25661991.

Marta beigās novada sociālais dienests jau piedāvāja palīdzību produktu iegādē cilvēkiem, kuri paši netika kādu iemeslu dēļ uz veikalu. Tie galvenokārt ir bijuši vecākā gadagājuma vientuļie cilvēki. A.Birzniece stāsta, ka kustības “#paliecmājās” mērķis ir aizsniegt arī tos, kas citu iemeslu dēļ atrodas pašizolācijā vai karantīnā. “Arī cilvēki, kuri nav sociālā dienesta segmentā, bet kuriem ir nepieciešama palīdzība, var zvanīt. Sociālā dienesta vadītājs uzreiz piekrita, ka mums novadā ir nepieciešama šī kustība kā alternatīvā palīdzēšanas forma, jo #paliecmājās” ideja ir sniegt iespēju jebkuram – arī nogurušajai medmāsai vai vientuļajai māmiņai, kura mājās māca un pieskata bērnus, un netiek uz veikalu. Latvijā citās vietās šī kustība saņem arī zvanus par to, ka cilvēkiem nav iespējas iegādāties pārtiku finanšu trūkumu dēļ. Tad svarīgi saprast, ka kustība nerisina pati šāda veida problēmas, bet brīvprātīgie saved kopā ar sociālo dienestu. Tad tālāk šiem cilvēkiem var būt iespēja palīdzēt vai caur Samariešu kustību, Zupas virtuvēm vai Sarkanā Krusta darbību,” skaidro A.Birzniece.

Brīvprātīgie tika apzināti aprīļa sākumā, šobrīd oficiāli Gulbenes novadā reģistrējušies divpadsmit brīvprātīgie, kas gatavi tieši palīdzēt novada cilvēkiem. “Mums, piemēram, ir viena meitene, kas pati dzīvo Druvienā un pieteicās, ka spēs palīdzēt tiem, kas zvanīs no Lizuma, Druvienas, Tirzas un Rankas pagasta. Šāda brīvprātīgo iesaiste ir svarīga, lai palīdzība tiktu sniegta ne tikai pilsētā, bet arī visā novadā. Šobrīd gaidām uz pirmajiem palīdzības zvaniem, jo afišas pagastos jau ir izlīmētas, informācija lielākoties izplatīta caur sociālajiem tīkliem. Tas, ka vēl šobrīd neviens nav pieteicies uz palīdzības saņemšanu, varbūt liecina par to, ka gulbenieši paši šobrīd vēl drosmīgi iet uz veikaliem vai arī ir ļoti izpalīdzīgi kaimiņi un draugi,” pozitīvi noskaņota ir A.Birzniece.

Viņa aicina nebaidīties zvanīt, ja rodas vajadzība. “Produkti, kas cilvēkam nepieciešami, tiek iegādāti, vienojoties ar brīvprātīgo par apmaksas veidu un nepieciešamo lietu sarakstu. Viņi sazvanīsies pirms tam, vienosies par precēm un naudas apjomu, un veidu, kā nodot un saņemt. Kustībai ir stingrs uzstādījums par drošību komunikācijā, lai sargāti tiktu gan cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība, gan brīvprātīgie,” skaidro koordinatore.

Kustībai “#paliecmājās” ir sava mājaslapa, un informācija tiek aktīvi izvietota arī sociālajās platformās, tomēr liela daļa no cilvēkiem, kuriem patiešām šāda informācija par iespēju saņemt palīdzību ir nepieciešama, ikdienā nelieto internetu un sociālās platformas. Tādēļ Gulbenes novada pašvaldība šobrīd nodrošinājusi informatīvo afišu drukāšanu un izvietošanu visā novadā.

“Informācija ir nosūtīta uz visiem pagastiem. Daudzi cilvēki tomēr ir klasisko mediju patērētāji. Afišas pagastos jau ir izliktas. Tā kā situācija ir pagarināta līdz 12.maijam, domāju, ka šī iespēja saņemt no brīvprātīgajiem šādu palīdzību, būs lietderīga. Lai arī mēs, latvieši, kautrējamies lūgt palīdzību un esam savrupnieki, tomēr caur šo ārkārtas situāciju, kurā esam visi nonākuši, mēs mācāmies gan palīdzēt otram un sadarboties, gan sadzirdēt un būt sadzirdētiem,” izmantot iespēju iedrošina Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Igaviņa.







Uzziņai

Kustība “#paliecmājās” ir brīvprātīgo tīkls, kas bez maksas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi tiem, kas ir riska grupā vai atrodas mājās karantīnā. Arī Gulbenes novadā brīvprātīgie palīdzēs nopirkt produktus, higiēnas preces, bezrecepšu medikamentus, palīdzēs nogādāt vai saņemt pasta sūtījumus, izvedīs pastaigāties suni vai vienkārši parunāsies pa tālruni.

Saņemt “#paliecmājās” palīdzību var jebkurš, zvanot pa tālruni 25661991 vai apmeklējot mājaslapu “www.paliec-majas.lv”.