Praktiska un oriģināla dāvana paša rokām

Eiropā nolemts ar nākamo gadu samazināt plastmasas maisiņu ikdienas patēriņu, bet praktiskajam latvietim tāpat vajadzēs doties uz veikalu iepirkties, savukārt pirkumus – kaut kur ielikt. Kopā ar šuvēju Daigu Ūdri piedāvājam būt radošiem, pašiem savām rokām radot skaistus jo skaistus auduma maisiņus pirkumiem. Lai rosinātu arī draugus un ģimenes locekļus samazināt plastmasas izstrādājumu patēriņu ikdienā, esi čakls un jau tagad sāc rūpēt dāvanas Ziemassvētkiem! Paša šūts auduma maisiņš būs lieliska dāvana, turklāt ar pievienoto vērtību – labām domām un mīļumu.

Kļūst par modes lietu

“Domāju, ka auduma maisiņus visi atceramies vēl no padomju laikiem. Toreiz iepirkuma maisiņš no auduma bija nepieciešamība, jo plastmasas tik masveidīgi kā tagad nebija pieejami. Vēlāk arī Latviju pāršalca plastmasas maisiņu bums, bet pēdējā laikā, kļūstot sabiedrībai izglītotākai, auduma maisiņi pamazām atgriežas. Šodien katrs vēlas kaut ko individuālu un oriģinālu, līdz ar to arī auduma maisiņš kļūst par modes lietu. Turklāt divus vienādus parasti uzšūt neizdodas – manā kolekcijā nav divu vienādu,” smaidot stāsta D.Ūdre.



Ikdienā viņa māca šūšanas prasmes Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā audzēkņiem, kuriem ir dažādi funkcionāli traucējumi. D.Ūdrei ir laba sadarbība ar šūšanas cehiem, rūpnīcām, kas skolai labprāt atdāvina dažādu audumu atgriezumus. No tiem darina ne tikai auduma maisiņus, bet pat tērpus, jo prasmīgi šuvēji prot veikt pareizu piegriezumu arī no nelieliem auduma gabaliem. Arī tādējādi tiek domāts par resursu taupīšanu. Ar auduma maisiņiem D.Ūdre kopā ar audzēkņiem šogad piedalīsies arī zaļajos tirdziņos.

Pat ļoti liela ietilpība

D.Ūdre uzsver, ka maisiņus var šūt no dažādiem audumiem – tādiem, kas paredzēti darba apģērbiem, jo ir stingri un izturīgi, no lina, no mēbeļu un mēteļu auduma, no velveta un citiem. Jo biezāks audums, jo maisiņš izturīgāks, jo plānāks – jo kompaktāk to var sarullēt.

Arī izmērs un ietilpība, forma, rokturu garums var būt dažādi – te nu jāļauj vaļa fantāzijai.

“Maisiņu var uzšūt dažādas ietilpības – pat tādu, kas ir tikpat liels kā, piemēram, “Maxima” vai “Rimi” vislielākais iepirkuma maiss. Veicot attiecīgu piegriezumu un savilkumu maisiņa augšpusē, var radīt patiesi lielas ietilpības maisiņu. To var arī uzšūt ar atsevišķu un platāku pamatnes daļu – arī tad ietilpība būs lielāka. Var maisiņa lejasdaļā veidot ieloces – arī tas veicinās to, ka maisiņš labāk padodas pirkumu ievietošanai,” iesaka D.Ūdre.

Arī ar atstarotājiem

Lai bērni jau no mazām dienām pierastu pie auduma maisiņu izmantošanas, arī viņiem skaistus var uzšūt, piemēram, ar dzīvnieku attēliem. “Auduma maisiņš var būt ne tikai praktisks, bet arī gādāt par sava īpašnieka drošību, ja tajā iestrādāts atstarojošs materiāls. No auduma atgriezumiem vai kāda apģērba, kas vairs neder valkāšanai, var uzšūt arī oderīti – arī tādējādi iespējams materiālam dot otru mūžu. Turklāt, uzšujot maisiņu pats, katrs var to pieskaņot pie tērpa vai aksesuāriem, izdomāt tam dizainu pēc savas gaumes,” iesaka D.Ūdre.

Šuvējas krājumā ir arī maisiņš, kam uzšūta speciāla cilpiņa, aizdare un poga – maisiņu salokot, to var aizpogāt, lai neritinās vaļā. Šis maisiņš ir pagatavots no lina auduma, rotāts arī ar mežģīni un patiesi būs jauka dāvana svētkos.

Uzdrošināties un šūt!

“Cilvēki šodien par dārgu naudu pērk datorsomas, bet arī tās var uzšūt sev pats. Esmu tādas vairākas pagatavojusi – ar rāvējslēdzēju un kabatiņām. Vispirms meitai, tad arī viņas kolēģēm, jo tika atzīta par ļoti labu esam,” saka šuvēja.

D.Ūdre uzsver – idejas rodas, ikdienā satiekoties ar līdzcilvēkiem, nedaudz – no interneta. “Vienam maisiņam vajag apmēram divas stundas laika, vēlmi strādāt un fantāziju. Tas būs tā vērts, lai radītu skaistu, oriģinālu dāvanu un pārsteigtu savus tuvākos. Lai radoša pieeja – galvenais uzdrošināties mēģināt un šūt!” iesaka D.Ūdre.







Materiāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu