Precizēts vilciena Rīga-Gulbene reisa uzsākšanas laiks no 1.jūnija

Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, ir precizēts vilciena reisa izpildes laiks, kas no 2021. gada 1. jūnija tiks izpildīts no Gulbenes līdz Rīgai un otrādi. Vilciens no Gulbenes kursēs piektdienās, sestdienās un svētdienās. Lai pasažieri varētu pārsēties no vilciena autobusā un otrādi, ērti nokļūstot iecerētajā galamērķī, gaidāmas izmaiņas arī reģionālo autobusu maršrutos. Tāpat vilciena kustības grafikam tiks pielāgots Alūksnes–Gulbenes bānīša reisu izpildes laiks. Par to informē VSIA "Autotransporta direkcija" sabiedrisko attiecību speciāliste

Lilita Pelčere.



Vilciens visu gadu no Gulbenes uz Rīgu sestdienās izbrauks plkst. 6.43 un svētdienās – plkst. 15.45, bet no Rīgas tas piektdienās izbrauks plkst. 19.01 un svētdienās – plkst. 12.01. Savukārt no 1.jūnija līdz 26.septembrim vilciens no Rīgas uz Gulbeni sestdienās izbrauks plkst. 8.01 un no Gulbenes uz Rīgu – plkst. 18.11. Vilciens līdz Gulbenei brauks mazliet vairāk nekā trīs stundas. Tā kā pieturu skaits atsevišķos reisos būs atšķirīgs, tad reisu izpildes laiks var par dažām minūtēm atšķirties. Biļetes cena būs 7,05 eiro.

Vilciena kustības grafikam Gulbenē tiks pieskaņots Alūksnes–Gulbenes bānīša kustības saraksts: bānītis no Alūksnes darbdienās un svētdienās izbrauks plkst. 15.25 un 19.55, bet sestdienās – plkst. 16.30 un 20.10, savukārt no Gulbenes tas katru dienu izbrauks plkst. 13.00, darbdienās un svētdienās – plkst. 18.00, bet sestdienās – plkst. 18.30. Atsevišķās mēneša sestdienās tiks izpildīts tvaika vilciena reiss: no Gulbenes tas izbrauks plkst. 13.00, bet no Alūksnes – plkst. 16.00 (sestdienās, kad tiks norīkots tvaika vilciena reiss, dīzeļvilciena reiss netiks izpildīts). Informāciju par dienām, kurās kursēs tvaika vilciens, var apskatīt Alūksnes–Gulbenes bānīša mājaslapā www.banitis.lv .