Vienu reizi janvārī Gulbenē notikusi sniega izvešana. Par to “Dzirksteli” informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane. Viņa stāsta, ka sniegu ar tehnikas palīdzību iekrāva un aizveda Gulbenes labiekārtošanas iestāde, raugoties pēc nepieciešamības un primāri uzlabojot ielu krustojumu redzamību. Sniegs tiek izkrauts Tilta ielā 30. “Sniega izvešanas vieta ir nemainīga vismaz desmit gadus,” saka G.Kalmane.

Gulbenes novada domes saistošajos noteikumos “Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” atrunāta kārtība, kādā tiek veikta ielu tīrīšana no sniega. Klasēs ir sadalītas pilsētas ielas uzturēšanai ziemā, no kā atkarīgs, cik ilgā laikā tām ir jābūt attīrītām no sniega. Pirmajā klasē ietilpst galvenās pilsētas ielas, piemēram, Baložu, Brīvības, Rēzeknes, Rīgas, Blaumaņa iela. Nākamās ir pilsētas nozīmes ielas, piemēram, O.Kalpaka, Raiņa, Ābeļu, Bērzu, Blaumaņa iela (no Līkās līdz Rīgas ielai), Dzelzceļa, Dzirnavu, Pamatu un citas ielas. Pēc tam seko vietējas nozīmes ielas: Ķiršu, Lapu, Lauku, Liepu, Malas, Ošu, Pavasara, Purva, Pļavu, Saules un citas ielas. Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega pirmajā klasē ir 3 stundas, nākamajās – attiecīgi 4 un 6 stundas. Tāds pats laiks ir dots brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu.

G.Kalmane norāda, ka pilsētā tranzītielas uztur VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, bet pārejās ielas un lielos stāvlaukumus, kas nav privāti, SIA “Rubate”. Savukārt ietves, skvēru un parku celiņus uztur Gulbenes labiekārtošanas iestādes sētnieki, izmantojot lāpstas vai traktortehniku.