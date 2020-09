Gulbenes novada pašvaldība četrus mēnešus varētu daļēji dotēt privātās Valdorfa pamatskolas pastāvēšanu Gulbenē, taču ne tik lielā apmērā, kā to vēlētos biedrība “Gulbenes Valdorfskola”. Konceptuāli par Valdorfa pamatskolas atbalstīšanu no pašvaldības budžeta laika periodā no 1.septembra līdz šā gada beigām deputāti šonedēļ jau vienojās divu komiteju sēdēs. Galīgais balsojums notiks novada domes 24.septembra sēdē. Paredzams, ka pašvaldība Gulbenes Valdorfa pamatskolai par katru bērnu mēnesī maksās 86,51 eiro. Šī nauda tiks ņemta no finansējuma, kas bija domāts izglītojamo stipendijām – informēja pašvaldības Ekonomikas nodaļas vadītāja Anita Rauza.

Pašlaik Gulbenes Valdorfa pamatskolā mācās trīs bērni – divi 1.klasē un viens 2.klasē, kā deputātiem pastāstīja skolas direktore Annija Ceriņa. Pašvaldības piešķirtais finansējums tiks izmantots pedagogu algām. Līdz šim skola ir pastāvējusi tikai ar vecāku un atbalstītāju ziedojumiem. Finanšu komitejas sēdē 17.septembrī biedrības “Gulbenes Valdorfskola” pārstāve Paula Leite-Berģe teica – skola ir pateicīga par jebkuru atbalstu, ko varētu saņemt no pašvaldības. Viņa piebilda, ka skola plāno savu nākotni. Lai darbi runā par skolu - sacīja Paula Leite-Berģe.

Deputāti izskatīja Gunāra Cigļa un novada domes priekšsēdētāja Normunda Audziša priekšlikumu tomēr uz četriem mēnešiem piešķirt Gulbenes Valdorfa pamatskolai lielāku finansējumu (cik skola prasa - 1185,49 eiro mēnesī un 50 eiro mācību materiāliem). Arguments – ir jāatbalsta dažādība, jāatbalsta vecāku izvēle un jauns iesākums izglītības jomā, kas prasa papildu investīcijas. Deputātu vairākums to neatbalstīja. Neizdevās viņus pārliecināt arī Ādažu pašvaldības un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas pārstāvjiem, kuri bija ieradušies palīdzēt pārliecināt Gulbenes novada politiķus, mudinot pieņemt “politisku lēmumu”. Tomēr deputāti guva apstiprinājumu tam, ka Gulbenes Valdorfa pamatskola ir vispārējās izglītības iestāde, kura ievēro Latvijas noteikto izglītības standartu. Tāda bija atbilde uz deputāta Normunda Mazūra jautājumu, vai bērni šajā skolā iegūst tādu pašu izglītību kā pašvaldības dibinātajās skolās.

Deputāts Intars Liepiņš pauda bažas, vai tas, ko prasa privātā Gulbenes Valdorfa pamatskola, būs godīgi attiecībā pret pašvaldības dibināto skolu skolotājiem. Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone sacīja, ka pašvaldībai varētu nākties piemaksāt skolotāju algām Gulbīša pamatskolā, kā arī Lizuma un Lejasciema vidusskolas posmā, kur ir nepietiekams audzēkņu skaits. Pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa pauda gatavību domē aizstāvēt pašvaldības dibināto skolu intereses.

G.Ciglis komentēja, ka šajā gadījumā notiks maksāšana par deputātu jau iepriekš pieļautajām “kļūdām” un “neizdarībām”, laikus nenovedot skolu reformu līdz loģiskam iznākumam.

Gulbenē bērnu izglītošana pēc Valdorfa pedagoģijas norit otro mācību gadu. Sākotnēji šī bija Rīgas Pārdaugavas Valdorfa pamatskolas filiāle Gulbenē. Pirms tam bija iecere šādu skolu veidot Druvienā, taču nepietiekamās atsaucības dēļ tas nebija izdevies.

Šis mācību gads zīmīgs ar to, ka tagad Gulbenes Valdorfa pamatskolas nākotne ir vietējo entuziastu rokās. Viņi ir nodibinājuši savu biedrību. Biedrība “Gulbenes Valdorfskola” ir reģistrēta 27.februārī. Tā darbojas pēc sabiedriskā labuma organizācijas principiem – liecina “Lursoft” dati. Biedrības izpildinstitūcijā ir pieci cilvēki, kuriem katram ir tiesības pārstāvēt organizāciju kopā ar vēl vismaz vienu kolēģi: Rūta Avota, Liene Āboliņa, Artis Āboliņš, Paula Leite-Berģe un Edmunds Rags. Biedrības galvenais mērķis ir kvalitatīvas Valdorfizglītības un skolas darbības ilgtermiņa attīstības nodrošināšana.