“KPV LV” piesaka visskaļāk: ar radikālām idejām piesaista sašutušos

Partija “KLP LV” šajās Saeimas vēlēšanās publiski sevi ir pieteikusi visskaļāk, visambiciozāk un tās nosaukums ikvienam asociējas ar partijas līderi, 12.Saeimas deputātu, profesionālo aktieri (bakalaura grāds mākslās), 38 gadus veco Artusu Kaimiņu.



Vidzemē gan vēlētāji par viņu nobalsot nevarēs. Par A.Kaimiņu varēs balsot rīdzinieki. Tāpat tikai Rīgā balsos par otru ar šīs partijas nosaukumu saistīto spilgto personību – 40 gadus veco juristu ar maģistra grādu, zvērinātu advokātu Aldi Gobzemu.

Partija Gulbenē ir rīkojusi tikšanās ar vēlētājiem, Gulbenes vārdu ir izmantojusi arī savā reklāmā internetā, par ko “Dzirkstele” jau rakstīja. Pastkastītēs gulbenieši šīs partijas aģitācijas materiālus nav redzējuši.

“Kam pieder valsts”, jeb “KPV LV” ir centriski labēja partija, kas aizstāv fiskālo konservatīvismu un nodokļu maksātāju tiesības. Partijai ir savi biedri uz atbalstītāji starp tautiešiem ārzemēs. Acīmredzot uz šo vēlētāju daļu, kas ir ārpus Latvijas, tiek liktas lielas cerības. A.Kaimiņš pagājušonedēļ, lidostā atrazdamies, paspējis veikt šādu ierakstu savā “Facebook.com” profilā: “Lūk, cik šodien aizbrauc no Latvijas prom. 95% no rindā stāvošajiem ir ar Latvijas Republikas pasēm. Šis ir reiss Rīga- Londona. Daži būs arī atpakaļ. Bet tā ir katru dienu! Tā ir noticis, jo mūsu valstij nav fokusa. Nav mērķis nodefinēts. Pirmkārt, ir jānosaka prioritāte cilvēks. Ja valsts ir radījusi apstākļus, lai cilvēki aizbrauktu, tai ir jārada apstākļi, lai cilvēki arī atgrieztos.” Jāpiebilst, ka priekšvēlēšanu laiks A.Kaimiņam nav bijis tikai rozēm kaisīts. 20.jūnijā viņu aizturēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aizdomās par partijas nelikumīgu finansēšanu. Taču drīz vien politiķis tika atbrīvots un notikušo nodēvēja par politisku pasūtījumu. Vai būs turpinājums šiem notikumiem, to rādīs laiks. Teju visas tā sauktās latviskās partijas izteikušas aizdomas, ka Saeimas deputāta A.Kaimiņa un jurista A.Gobzema vadīto partiju “KPV LV” atbalsta bijušais ministrs, “oligarhu sarunu” dalībnieks un šobrīd tranzītbiznesā ar Krieviju pelnošais ekspolitiķis Ainārs Šlesers – raksta “Rebaltica.lv”. Citējot portālu: “Mērķis – ar “KPV LV” atbalstu panākt Saskaņas nokļūšanu valdībā, kas ir būtiski veiksmīgam biznesam ar Krieviju. Gan A.Šlesers, gan “KPV LV” savās priekšvēlēšanu kampaņās runā par latviešu un krievu saliedēšanu. Jau 2010. gadā “Par Labu Latviju” kongresā A.Šlesers norādīja:

“Premjeram ir jābūt premjeram gan latviešiem, gan krieviem, gan visu pārējo nacionalitāšu pārstāvjiem, kas dzīvo Latvijā, jo tie ir mūsu cilvēki.” “KPV LV “ daļēji lieto tos pašus argumentus.

Lai uzrunātu Latvijā dzīvojošos krieviski runājošos, “KPV LV” rīkoja diskusiju par krieviski runājošo situāciju Latvijā. Pasākuma ievadā A.Kaimiņš pauž: “Mans bioloģiskais tēvs ir krievs, tātad es esmu puskrievs, puslatvietis. Man baigie mīnusi, jūs domājat, par to ir? Es domāju, ka nē.”

“KPV LV” kā partija savā programmā atsevišķi neizceļ Latvijas reģionus. Tiek runāts par visu Latviju kopumā. Partija iestājas par pašvaldību skolu pārņemšanu valsts īpašumā, par bērnudārzu pārņemšanu valsts pārziņā, likvidējot rindas uz tiem, par augstskolu apvienošanu vienā veidojumā - Latvijas Nacionālajā universitātē, par ministru skaita samazināšanu un koalīcijas padomes likvidēšanu, par efektīvāku tiesu darbību Latvijā, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu pensionāriem vienīgajam mājoklim, kā arī par pensijas mantošanas un aprēķina principa maiņu, par medikamentu cenu samazināšanu un par likumu sakārtošanu, lai apturētu cilvēku grimšanu ātro kredītu parādsaistībās. Tas viss ir partijas programmā. Partijas mājas lapā lasāma tas ambicioza vīzija: 2050.gadā Latvijā dzīvos 2,5 miljoni Latvijas pilsoņu. Vēl šā politiskā spēka ideoloģijas raksturīgie atslēgvārdi ir: “Latvijai nepieciešamas radikālas izmaiņas”, “valstij jāsāk ar sevi”, “tikai piemērs māca”, “jauni cilvēki”, “atjaunota Latvija”, “reāli darbi”.



“KPV LV” programma ietver arī satraucošu punktu par valsts pārvaldes modeļa maiņu, kurā “ministri veido valsts politiku un sekretariāti realizē valsts politiku”. Aizstājot ministrijas ar sekretariātiem, būšot iespējams novērst funkciju dublēšanos un būtiski samazināt birokrātiju.



“KLV LV” Vidzemes saraksta līdere ir 44 gadus vecā uzņēmēja, “Wok Tallinn” vadītāja Linda Liepiņa, kurai ir maģistres grāds uzņēmējdarbības vadīšanā un administrēšanā. Par to liecina arī viņas pašas atklātā personisko finanšu situācija. L.Liepiņai ir 44 044 eiro uzkrājums un 121 975,46 eiro parādsaistības. Savukārt aizdevusi viņa ir 114 421,81 eiro.

“KPV LV” Vidzemes sarakstā starp deputātu kandidātiem ir arī viens Gulbenes novada pārstāvis – akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” Vidzemes nekustamo īpašumu daļas pārvaldnieks, 38 gadus vecais Elviss Ozols (pēc izglītības pavārs). “Dzirkstelei” viņš teica: “Esmu Latvijas un Vidzemes patriots un man sāp noskatīties, kā valdošās elites nemākulība un alkatība nolemj Latvijas tautu iznīcībai. Šis ir izšķirošais brīdis radikālām pārmaiņām pārvaldībā, izglītībā, veselībā, ekonomikā un tieslietās. Tikai ar šādu radikālu rīcību varēsim sākt veidot paredzamu sociāla komforta valsti, no kuras cilvēki negribēs braukt prom un aizbraukušie sāks atgriezties. Partijai šāda programma ir. Partijai ir līderi, kas to spēj īstenot. Esmu daļa no partijas komandas šeit Vidzemē. Par to lepojos! Šobrīd esmu aktīvi iesaistījies “KPV LV” pirmsvēlēšanu kampaņas organizēšanā. Runāju ar vidzemniekiem un veidoju tikšanās ar partijas līderiem. Tas ir pirmais solis, lai “KPV LV” tiktu veiksmīgi un plaši pārstāvēta Saeimā. Ja mani ievēlēs Saeimā, darbošos Tautsaimniecības komisijā. Ja neievēlēs, tad turpināšu aktīvu darbību partijā un sadarbošos ar partijas biedriem, kuri veidos Latvijas tautsaimniecības politiku. Mana un partijas prioritāte ir lauku ceļu sakārtošana.



“KPV LV” uz pārējo partiju fona īpaši izceļas ar aktivitāti internetā sociālajos tīklos, izmantojot visas to sniegtās priekšrocības, tajā skaitā arī atgriezenisko saiti komunikācijā ar citiem šādu vietņu lietotājiem. Tiešraides, videouzrunas, savu aktivitāšu dokumentēšana un publiskošana. Liela nozīme ir A.Kaimiņa personībai.



Startēs pašvaldības vēlēšanās



Kā redzat Gulbenes un novada nākotni?



Atbild “KPV LV” Vidzemes saraksta līdere Linda Liepiņa:



- KPV LV ir jauna partija, dibināta pirms 2 gadiem. 2017.gada pašvaldību vēlēšanās partija KPV LV nepiedalījās Gulbenes novadā. Plānojam to darīt 2021.gadā.

KPV LV pabeigs reģionālo reformu, ieviešot 2.līmeņa jeb reģiona pašvaldības. Latvijā tiks izveidoti 9 apriņķi, arī Gulbenes apriņķis. Apriņķu darbu vadīs valdības iecelts prefekts, nodrošinot saiti starp pašvaldības vajadzībām un valdības politiku.

Reģionu attīstībai tiks pakārtota jaunā nodokļu politika, kas veicinās jaunu darba vietu rašanos. Šodienas galvenais valsts attīstības uzdevums ir iedzīvotājiem nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumu. Tādi būs attīstības centros, arī Gulbenē.

Ceļu fonda atjaunošana un ceļu sakārtošana ir viena no prioritātēm. Apriņķa ietvaros jāatjauno kvalitatīvs sabiedriskā transporta tīklojums.

Jau vairākkārtīgi šogad esam tikušies ar Gulbenes iedzīvotājiem, tajā skaitā vecāko klašu skolēniem.

Arī 29.septembrī esam plānojuši apmeklēt Gulbeni.



Skats no malas



Ir pieprasījums, ir piedāvājums



Ginta Alberte, žurnāliste:



- Tautas valodā “KPV LV” sauc par Kaimiņa partiju un tas arī saprotams, jo līderis ir visspilgtākais personāžs.

Neesmu no tiem vēlētājiem, kurus uzrunā tāds Kaimiņa teatrālisms, lai gan esmu teātra cienītāja. Mani vairāk uzrunā argumenti, nevis skaļa klaigāšana un skaļi saukļi. Bet pamatotu argumentu tikpat kā nav. Taču saprotu, ka uz vienu vēlētāju daļu skaļa klaigāšana, ka valdībā visi ir zagļi un nelieši, itin labi iedarbojas, partija labi uztvērusi, jo pēc tā ir pat pieprasījums. Cik nav dzirdēts, ka cilvēki saka – nu redz, kā Kaimiņš pateica!



Taču tāpat ir skaidrs, ka A.Kaimiņam ir pietiekami daudz skeletu skapī, KNAB viņu aizturēja par aizdomām par partijas nelikumīgu finansēšanu, tāpat izskanējušas aizdomas par to, ka partiju atbalsta bijušais ministrs, “oligarhu sarunu” dalībnieks un šobrīd tranzītbiznesā ar Krieviju pelnošais ekspolitiķis Ainārs Šlesers.



Bet visnepatīkamākais ir tas, ka A.Kaimiņam ir nelāgs stils vērsties ar pārmetumiem pret žurnālistiem, kas pauduši par viņu kritiku. Kaut vienā jautājumā šajā saistībā atliek piekrist. Tas saistīts ar vārdu pārmaiņu, kas Kaimiņam izcēlās ar 1.kanāla “Rīta Panorāmas” vadītāju Lindu Krūmiņu. Neapšaubāmi toreiz A.Kaimiņš aizrādīja pamatoti: ja esi cieši saistīts ar politiķi, kurš ir tev tuvs cilvēks, tad nav ētiski ēterā intervēt citus politiķus.



Otrs partijas runas vīrs, kurš izceļas ar skaļām frāzēm, ir advokāts Aldis Gobzems, kas ir partijas premjera amata kandidāts. Pats bijis iesaistīts maksātnespējas virtuvē un jāteic, ka visai grūti ticēt, ka viņš būs tas cilvēks, kas īstenos atbildīgu politiku. Taču Vidzemes saraksta galvgalī ir uzņēmēja Linda Liepiņa, viņa pazīstama ar to, ka cēla trauksmi medijos pirms pāris gadiem, ka kontrolējošās iestādes, kā, piemēram, VID, uzņēmējiem nevis palīdz, bet iedzen izmisumā. Viņa pauda sašutumu par dramatisko Latvijas un Igaunijas uzņēmējdarbības vides atšķirību un valsts institūciju attieksmi. Un tas jāatzīst bija ļoti drosmīgs solis.



Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem