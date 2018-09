Īstais laiks saimniekot taupīgi

Ne vienmēr izdodas pārtikas produktus iepirkt ar apdomu, vismaz man. Pēc maltītes pagatavošanas tāpat kaut kas paliek pāri, tiek aizmirsts un iegulst ledusskapī, līdz izskatās pārāk aizdomīgi, lai apēstu. Tagad ir pats labākais laiks, lai šādus pārpalikumus jau laikus izmantotu, jo ir, ar ko tos salikt kopā un pagatavot garšīgus un veselīgus ēdienus.

Dārzos ražas netrūkst. Ja ābelēm šis iekrīt augļu gads, tad saimnieki pat nezina, kur lai visus ābolus liek, – kaut uz mežu zvēriem jāved. Tagad ir arī īstais laiks kartupeļu ēšanai, jo tie nāk tieši no vagas.

Pirmais variants – ar biskvīta mīklu

“Neesam izšķērdīgi, apēdam visu,” savas ģimenes virtuves pieredzē dalās divu bērnu māmiņa Daiga Jurģe, kura ikdienā strādā par pavāri bērnudārzā.

Daiga iesaka, kā ar āboliem salikt kopā, piemēram, olas, kad iepakojumā to vēl daudz, derīguma termiņš jau klauvē pie durvīm, bet ceptas un vārītas olas un omletes ir apnikušas. Tāpat ar āboliem iespējams sakombinēt auzu pārslas, kad putrās tās vairs negribas ēst, bet iepakojums vēl nav iztukšots.

Abos gadījumos var cept ābolkūkas, kas Jurģu ģimenē labās garšas dēļ no galda pazūd vēl karstas.

Pirmajā kūkas variantā ābolus nomizo, izgriež serdi, ābolus sagriež šķēlēs un kārto uz apaļā kūkas veidnē ieklāta cepampapīra tā, lai starp šķēlītēm nepaliktu tukši robi.

Pagatavo biskvīta mīklu no piecām olām, piecām ēdamkarotēm miltu (bez kaudzes, bet nestrīķētām) un piecām strīķētām ēdamkarotēm cukura (ja veidne lielāka, var ņemt vairāk olu un attiecīgi tikpat vairāk karošu miltu un cukura). Svarīgi, lai visi produkti būtu istabas temperatūrā.

Uzmanīgi atdala olu dzeltenumus no baltumiem. Ļoti svarīgi, lai baltumos nebūtu ne kripatiņas no dzeltenuma. Lai olbaltums sakultos īpaši lielā apjomā, tam pievieno deserta karoti ūdens. Olbaltumu kuļ tik ilgi, līdz veidojas stingras putas. Tad pievieno apmēram trešo daļu cukura un turpina īsu brīdi kult, līdz putas kļūst stingas un spīdīgas. Sakuļ dzeltenumus ar atlikušo cukuru un vaniļas cukuru gaišās un biezās putās (var uzreiz izmantot lāpstiņas, ar kurām tika kulti baltumi). Baltumi un dzeltenumi jākuļ veikli cits aiz cita. Kad dzeltenumi sakulti, tajos iecilā pusi no baltumiem. Maisīt nedrīkst, jo citādi olbaltums zaudēs apjomu. Vienlaikus, cilājot olu masu, pamazām iesijā miltus. Miltiem var pievienot ēdamkaroti kartupeļu cietes, lai biskvīta masa būtu stingrāka, un pusi tējkarotes cepamā pulvera.

Kad milti iejaukti olā, iecilā atlikušos olbaltumus. Gatavo mīklu pārlej pāri cepamajā formā saliktajām ābolu šķēlītēm un liek karstā cepeškrāsnī 220 grādu karstumā. Biskvīts jācep apmēram 15 minūtes. Cepšanas sākumā nekādā gadījumā nevajag virināt krāsns durvis. Biskvīts ir gatavs, kad, to pataustot ar pirkstu, veidojas neliela bedrīte, kura uzreiz pēc tam izlīdzinās. Ja bedrīte neceļas atpakaļ, biskvītu jāturpina cept.

Kad kūka gatava, to apgāž otrādi uz paplātes vai liela šķīvja, lai āboli būtu virspusē. Karsto kūku uzreiz pārlej ar skābu krējumu (jo tas treknāks, jo būs garšīgāk), kas sakults ar divām ēdamkarotēm cukura. Krējumu vajag aptuveni 300 gramus jeb glāzi. Pārkaisa kanēli. Šāda kūka ir garda gan karsta, gan arī otrajā dienā.

Otrais variants – ar auzu pārslu mīklas drupačām

Ja mājās aizķērušās auzu pārslas, tad sanāks citāda ābolkūka, līdzīga cepumiem.

Vajag 200 gramus auzu pārslu, 200 gramus mīksta sviesta, 200 gramus miltu, tējkaroti cepamā pulvera, 200 gramus cukura un nedaudz vaniļas cukura. Visas sastāvdaļas sastrādā mīklā. Mīklu saveļ pikā un pēc tam sadrupina uz plāts, kurā ieklāts cepampapīrs. Plāti ar mīklu liek karstā cepeškrāsnī un cep 10 minūtes. Tad izņem, pārliek pāri nomizotus, šķēlītēs sagrieztus ābolus. Sakuļ skābo krējumu (apmēram glāzi) ar vienu olu vai diviem olu dzeltenumiem un divām ēdamkarotēm cukura, pārlej pāri āboliem, pārkaisa ar kanēli un turpina cept vēl kādas 10 minūtes, līdz kūka gatava.

Ābolus var salikt kopā ar biezpienu, ja arī tas aizstāvējies ledusskapī, vēl nav saskābis, ierastajā veidā jau apnicis, bet jaunas idejas nenāk prātā. Tad var cept cepeškrāsnī ābolus.

Āboliem izgriež serdi. Vidū pilda biezpiena masu (biezpienu, kas sajaukts ar jēlu olu un nedaudz cukura). Ja masu grib krēmīgāku, to sablendē. Ābolus liek karstā cepeškrāsnī un cep. Kad āboli gatavi, tiem var pārkaisīt pūdercukuru.

Derēs pat Latvijas simtgades svētku galdā

Jurģu ģimenē otra dzīve jeb ceļš uz vēderu tiek dots kartupeļu biezputrai. Ja vienā reizē visa netiek apēsta, vai nu sacep, vai arī gatavo kroketes.

“Tagad visi runā par Latvijas simtgadi. Nu tad, lūk, glīti noformēts, tas var būt ēdiens pat valsts simtgades galdā, ko pasniegt kopā ar Latvijas ķilavām,” iesaka Daiga. Šādu no tupeņu biezputras otrreiz pagatavotu ēdienu svētku reizē var pasniegt galdā “pa smuko” – glīti noformētu un ar skābu krējumu, kam pievieno zaļumus, ķiploku, sāli, piparus. Garšas buķeti iespējams papildināt, klāt pasniedzot ķilavas.

Kroketēm (mazākai porcijai) vajadzēs glāzi kartupeļu biezeņa, olas dzeltenumu, 1/4 glāzes rīvēta siera (šķirne pēc izvēles), glāzi rīvmaizes apviļāšanai, olu apviļāšanai, trīs četras glāzes augu eļļas vārīšanai, kā arī sāli un piparus.

Sajauc kartupeļu biezeni ar olas dzeltenumu, sieru, pipariem un sāli. Izveido nelielas bumbiņas. Ja masa šķiet par mīkstu, pievieno miltus. Sakuļ olu. Bumbiņas iemērc sakultā olā, tad – rīvmaizē. Liek vārīties dziļākā pannā sakarsētā eļļā apmēram trīs minūtes, līdz bumbiņas kļūst zeltainas (ar eļļu nevajag pārspīlēt, tai tikai jāapņem bumbiņas). Eļļu no gatavajām bumbiņām nosusina uz papīra dvieļa. Pasniedz siltas ar skābu krējumu.

Sieru iespējams aizstāt ar kūpinātu gaļu, ko, kubiņos sagrieztu, vispirms sacep ar sīpoliem, liekās taukvielas pēc tam notecinot.



Materiāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu