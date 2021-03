Publicēta karte ar 2021.gadā plānotiem valsts autoceļu remontdarbiem, tie notiks arī Gulbenes novadā

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) mājaslapā “www.lvceli.lv” ir publicēta remontdarbu karte, kurā ikviens var iepazīties ar šogad valsts autoceļu tīklā plānotajiem ceļu remontdarbiem un arī spēkā esošajiem satiksmes ierobežojumiem.

Kartē iezīmēti gan tie būvdarbi, kas jau notiek, gan tie, kas vēl tikai plānoti uz valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem. Tāpat redzami posmi, kuros darbi iesākušies jau pagājušajā sezonā un turpinās šogad. Par to informē VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļa.

Gulbenes novadā plānota ceļa V420 Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja seguma atjaunošana no 6,02. līdz 7,5.kilometram. Uz pievedceļa Litenei V422 1.kilometrā plānota ātrumvaļņa izbūve. Tāpat plānota ceļa P27 Smiltene-Gulbene pārbūve no 34,87. līdz 45,6.kilometram un no 60,9. līdz 61,22.kilometram. Asfalta seguma pārbūve plānota uz ceļa P36 Rēzekne-Gulbene no 65,600. līdz 86,690.kilometram.



Remontdarbu karte pieejama šeit

2021. gada būvdarbu sezonā valsts autoceļu tīklā darbus plānots veikt nedaudz vairāk kā uz 1100 kilometriem ceļu. Visvairāk darbu notiks uz reģionālajiem autoceļiem, atjaunojot to segumu. Plānots, ka šogad darbi noritēs uz 826 kilometriem reģionālo autoceļu, uz 128 kilometriem valsts galveno autoceļu un uz 150 kilometriem vietējo autoceļu.

Valsts autoceļu pārbūve šogad plānota uz 13 kilometriem ceļu, asfaltbetona seguma atjaunošana – uz 691 kilometra, grants seguma divkārtu apstrāde – uz 166 kilometriem, asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde – uz 71 kilometra, grants seguma atjaunošana – uz 45 kilometriem, tiks arī izbūvēts kilometru garš jauna grants autoceļa posms. Darbi plānoti arī uz 26 valsts tiltiem, tiks remontēts arī viens gājēju tunelis.

Satiksmes drošības uzlabošanas projektos šogad plānots ieguldīt kopumā sešus miljonus eiro. Valsts ceļu tīklā plānots uzstādīt jaunas aizsargbarjeras vairāk kā 20 000 metru garumā. Barjeras tiks uzstādītas pie ūdens tilpnēm visos valsts autoceļu posmos, kuros satiksmes intensitāte pārsniedz 1000 automašīnas diennaktī. Atstarojošie signālstabiņi tiks uzstādīti gandrīz 1000 kilometru garumā. Stabiņi tiks uzstādīti reģionālo autoceļu posmos, kur satiksmes intensitāte ir lielāka kā 1000 automašīnas diennaktī. Gandrīz 70 kilometros galveno autoceļu tiks ierīkotas ribjoslas. Tās tiks veidotas uz Valmieras šosejas (A3) un Tallinas šosejas (A1) posmā, kur tiks atjaunots arī segums. Uz visām gājēju pārejām uz valsts galvenajiem autoceļiem tiks atjaunotas ceļazīmes, kuras informē par gājēju pāreju. Jaunās ceļazīmes būs labāk pamanāmas un tas ļaus autobraucējiem savlaicīgāk pieņemt lēmumu par ātruma samazināšanu. Gandrīz sešu kilometru garumā tiks izbūvēti velosipēdistu un gājēju celiņi Murjāņos, Svētē un Siguldā. Uzlabojumus plānots veikts uz sešām gājēju pārejām Ķekavā, Litenē, Kaķeniekos, Skrīveros, Naujienā un Carnikavā.

Atbilstoši Ceļus satiksmes drošības padomes (CSDP) lēmumam, šogad tiks uzsākta vidējā ātruma radaru uzstādīšana valsts autoceļu tīklā. Šim mērķim CSDP ir piešķīrusi 700 000 eiro. Plānots, ka par šiem līdzekļiem ar vidējā ātruma radariem tiks aprīkoti 7 līdz 10 posmi uz valsts galvenajiem autoceļiem.