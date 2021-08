Rankā autovadītājs - bez tiesībām, Gulbenē - 0,62 promiļu reibumā; Tirzā nozagts velosipēds

20.augustā pulksten 21.38 Rankas pagastā pa autoceļu Ranka-Tirza kāda persona vadīja automašīnu “Audi” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Policijā uzsākts administratīvais process.

21.augustā pulksten 00.47 Gulbenē pa Brīvības ielu kāda persona vadīja automašīnu “Lexus”, būdama alkoholisko dzērienu ietekmē. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā - 0,62 promiles. Policijā uzsākts kriminālprocess.

21.augustā pulksten 17.30 Tirzas pagastā pie kādas mājas nozagts velosipēds. Policijā notiek pārbaude.



Valsts policijas Gulbenes policijas iecirknī laika posmā no 20. līdz 22.augustam reģistrēti 22 notikumi, bijuši 14 izsaukumi. Reģistrēta 1 velosipēda zādzība. Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 32 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 20 bijuši par ātruma pārsniegšanu. Reģistrēti 3 ceļu satiksmes negadījumi. Par to informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.