Uz Rankas pamatskolas bāzes arī šogad notiks tradicionālā vasaras nometne vietējiem, kā arī Latvijas diasporas bērniem. Šī būs jau sestā reize! Šoreiz nometnes organizēšanu ir uzņēmusies šim nolūkam speciāli nodibināta biedrība - “Rankas attīstības biedrība”. Nometne “Caur sidraba birzi gāju” noritēs no 1. līdz 8.augustam. Tā notiks Rankas pamatskolā. Piedalīsies vismaz 15 Latvijas bērni un 15 Latvijas diasporas (ārzemju) bērni vecumā no 8 līdz 14 gadiem. “Dzirkstele” to uzzināja Gulbenes novada pašvaldībā. Plānotais nometnes finansējums ir 10 500 eiro. “Rankas attīstības biedrība” ar nometnes ideju startēs Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursā. Pašvaldībai biedrība lūdz tikai 10 procentu priekšfinansējuma (1050 eiro) nodrošināšanu. Pēc nometnes norises un atskaišu iesniegšanas fondā šī summa pašvaldībai tiks atdota atpakaļ. Novada domes 27.februāra sēdē deputāti atbalstīja gan nometnes rīkošanu, gan priekšfinansējuma nodrošināšanu.