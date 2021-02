Rankā degusi saimniecības ēka; Daukstēs un Jaungulbenē - sodrēji dūmvados

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka 5.februārī pulksten 11.53 Gulbenes, Jaunpiebalgas un Smiltenes ugunsdzēsēji glābēji devās uz Rankas pagastu, kur dega saimniecības ēka 35 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsējiem glābējiem no liesmām izdevās izglābt pie saimniecības ēku piebūvēto garāžu.

5.februārī Daukstu pagastā vienstāva dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji. 6.februārī Jaungulbenes pagastā sodrēji 2 kvadrātmetru platībā dega divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā. Dienests atgādina, ka dūmvadu attīrīšana no sodrējiem ir jāveic regulāri, lai novērstu to degšanu. Sadegot sodrējiem, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika gaitā var bojāt dūmvada konstrukciju. Bojāts dūmvads ir ugunsbīstams, jo dzirksteles pa plaisām var nokļūt ārpus dūmvada uz jumta konstrukcijām, pārsegumiem un bēniņos esošajiem priekšmetiem, izraisot plašu un postošu ugunsgrēku. Privātmāju īpašnieki sodrēju attīrīšanu no dūmvadiem var veikt paši saviem spēkiem, ja ir nepieciešamās iemaņas un aprīkojums.