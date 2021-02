Rankā kādas mājas pagrabā sakurts ugunskurs

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka 3.februārī pulksten 16.33 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rankas pagastā, kur no trīsstāvu dzīvojamās mājas pagraba nāca dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka mājas pagrabā deg spainī sakurts ugunskurs 0,1 kvadrātmetra platībā, kurš pagrabā un arī dzīvokļos bija radījis piedūmojumu. No ēkas tika evakuēti seši cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji degoši spaini no pagraba iznesa laukā, nodzēsa to, kā arī veica telpu apsekošanu un vēdināšanu. Pulksten 17.39 darbi notikuma vietā tika pabeigti.