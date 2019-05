No 28.jūlija līdz 4.augustam Rankas pamatskolā tradicionāli tiks rīkota vasaras nometne 15 Latvijas un 15 diasporas bērniem vecuma no 8 līdz 14 gadiem. Nometne ar nosaukumu “Rota saule, rotā bite” noritēs ar Sabiedrības integrācijas fonda finanšu atbalstu un tas kopējās izmaksas būs 10 500 eiro, no kurām priekšfinansējumu 10 procentu apmēra (1050 eiro) būs jānodrošina Gulbenes novada pašvaldībai. 30.maija novada domes sēde deputāti tam piekrita.

Nometnes realizācijas projekta autore ir biedrība “Dēms”.