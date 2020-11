"Rankas piens" produktiem - "zaļā karotīte"

“Zaļā karotīte” - tā ir kvalitātes zīme, kura piešķirta akciju sabiedrības “Rankas piens” produktiem - pienam, krējumam, sieram, jogurtiem, biezpienam.

“Zaļā karotīte” ir kā apliecinājums produktu kvalitātei un atbilstībai augstiem standartiem. “Rankas piena” tehnoloģe un kvalitātes sistēmas vadītāja Dace Biseniece “Dzirkstelei” stāsta, ka “Zaļā karotīte” nākusi klāt vēl 14 produktiem.

““Zaļā karotīte” nozīmē, ka mēs visus produktus ražojam no Latvijā iepirkta piena. No citām valstīm pēdējā laikā gandrīz nekas netiek iepirkts. Visiem produktiem, kurus mēs ražojam, pamatsastāvdaļa ir piens, līdz ar to sanāk, ka “Zaļo karotīti” varētu dot gandrīz vai visiem produktiem,” stāsta D.Biseniece.

Viņa arī norāda, ka “Zaļā karotīte” ir piešķirta tiem “Rankas piena” produktiem, kas ir aktuāli skolām, bērnudārziem, pansionātiem: pienam, skābajam krējumam, biezpienam, kefīram, jogurtam.

D.Biseniece arī skaidro, ka “Rankas piena” produktiem ir tikai “Zaļā karotīte”. ““Bordo karotītes” mums nav. Ja uz produkta ir redzama “Bordo karotīte”, tad tas nozīmē, ka produkta izejvielām nav jābūt iegūtām Latvijā un tās var būt iepirktas no citām valstīm, bet produktam jābūt ražotam Latvijā. Piemēram, ja mēs pienu iepirktu no citas valsts, bet te saražotu produktu, tad varētu piešķirt “Bordo karotīti”,” saka D.Biseniece.

Viņa domā, ka pircēji tomēr nav pietiekami labi informēti par “karotīšu” nozīmi un garantijām, ko tās sniedz. “Vēlētos, lai cilvēki ir vairāk zinoši un vairāk pievērstu uzmanību šai kvalitātes zīmei,” uzsver D.Biseniece.

Uzziņai

“Zaļo karotīti” piešķir produktiem, kuri atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un 75 procenti produktu ražošanā izmantoto izejvielu iegūtas vienā Eiropas Savienības dalībvalstī vai reģionā, kas shēmas norādē minēta kā izcelsmes valsts vai reģions, piemēram, Latvija.

“Bordo karotīti” piešķir produktiem, kuri atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un kuru pilns pārstrādes cikls notiek vienā Eiropas Savienības dalībvalstī vai reģionā, piemēram, Latvijā.

Avots: “Karotite.lv”