“Rankas piens” saražo 240 tūkstošus “Jāņu siera” ritulīšu

Akciju sabiedrība “Rankas piens” joprojām ir lielākais “Jāņu siera” ražotājs Latvijā. Uzņēmums šogad uz Jāņiem saražojis 240 tūkstošus “Jāņu siera” rituļu.

“Rankas piena” valdes priekšsēdētājs Aldis Spalviņš “Dzirkstelei” stāsta, ka “Jāņu siera” ritulis sver 400 gramus. ““Jāņu sieru” ražojam tika uz Jāņiem, pēc tam jau arī lāgā vairs tam nav pieprasījuma. Pēc Jāņiem to ražojam ļoti maz,” saka A.Spalviņš.

Rankas “Jāņu siers” ir pieprasīts ne tikai Latvijā, bet arī Anglijā un Īrijā.

Biedrības “Siera klubs” vadītāja Vanda Davidanova ar gandarījumu ziņo, ka “Jāņu siera” ražotāji - AS “Jaunpils pienotava”, AS “Valmieras piens”, AS “Rankas piens”, PKS “Straupe”, AS “Lazdonas piensaimnieks” - šogad saražojuši pusmiljonu un vēl nedaudz vairāk “Jāņu siera” ritulīšu.

“Skaitīt ritulīšus ir interesantāk nekā tonnas. Tonnas rēķināsim, kad noslēgsies gads. Uzņēmumos ritulīšu svars citam no cita ir mazliet atšķirīgs. Viens sver - 400 gramus, cits - 500 gramus. Taču Eiropas Savienībā apstiprinātā receptūra netiek pārkāpta. Visražīgākā bijusi AS “Rankas piens”, saražojot 240 tūkstošus “Jāņu siera” ritulīšu. Cītīgi strādājušas arī AS “Jaunpils pienotava” un AS “Valmieras piens”, katra pārsniedzot 100 tūkstošus ritulīšu. Tuvojas Pēterdiena. Cerams, ka “Jāņu siera” veikalos pietiks. Bet neaizmirsīsim ķimeņu sieru! Ražotāji norādīja, ka šā siera ritulīšu skaits arī nav īpaši mazāks salīdzinājumā ar “Jāņu sieru”. Tātad – abi kopā – apmēram pie miljona,” stāsta V.Davidanova.