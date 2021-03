Rankas traģisko avāriju skatīs apgabaltiesā

Vēl nestājas spēkā pirmās tiesu instances spriedums par 2015.gada 26.augusta Rankas pagastā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu, kad boja gāja trīs cilvēki, tostarp divi bērni, kā arī cieta vēl divi cilvēki. 16.martā tiesa lēmusi par apelācijas sūdzības/protesta pieņemšanu šajā lietā. Tas nozīmē, ka kriminālapsūdzību izskatīs vēl nākamajā tiesu instancē – apgabaltiesā. Par to liecina tiesu portālā publiskota informācija.

Jau vēstīts, ka Vidzemes rajona tiesa Gulbenē 19.janvārī šajā lietā apsūdzētajam 1967.gadā dzimušajam vīrietim piesprieda reālu brīvības atņemšanu uz trīs gadiem un trīs mēnešiem. Spriedums paredz vīrietim arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz trīs gadiem.

Apsūdzētais ir saukts pie atbildības saskaņā ar Krimināllikuma 260.panta 2.daļu.

Autoavārija, par kuru notiek tiesvedība, izsauca plašu rezonansi sabiedrībā. Traģēdija risinājās autoceļa Smiltene - Gulbene 20.kilometrā. Negadījumā cieta automašīna “Audi 100”, kurā atradās divas sievietes un trīs bērni. Šajā transportlīdzeklī ietriecās no sānceļa izbraukusī automašīna “MAZ”, kuru vadīja 1967.gadā dzimis vīrietis un kuram tajā brīdī šosejas redzamību traucēja ceļa malā stāvošā automašīna “KAMAZ”. Pēc “MAZ” vadītāja teiktā, viņa vadītajai automašīnai tajā brīdī nedarbojušās bremzes. Negadījuma brīdī smagā automašīna bija noņemta no uzskaites un vīrietis to vadīja nelegāli (bez darba līguma).

Vieglās automašīnas vadītāja, kura negadījumā zaudēja divus bērnus un viņu vecmammu, no “MAZ” vadītāja prasa piedzīt morālo kompensāciju 30 000 eiro. Apsūdzētais, ka apgalvo pats, no šīs summas labprātīgi pagaidām ir samaksājis aptuveni 1500 eiro.