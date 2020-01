Rankas vēsturiskajai Lutera skolas ēkai rīkos jau trešo izsoli

Nav sekmējusies pašvaldības īpašuma “Rankas pamatskola” (vēsturiskā Lutera skola) otrā izsole, kurā noteiktā sākumcena bija 62 100 eiro. Sakarā ar to vietējie deputāti Gulbenes novada domes 30.decembra sēdē nobalsoja par trešās izsoles rīkošanu un īpašuma sākumcenas nolaišanu līdz 50 000 eiro. Īpašums sastāv no 9,62 hektāriem zemes ar piecām ēkām, kā arī mežaudzes 3,9 hektāru platībā. Pēc neoficiālas informācijas interese par šā īpašuma iegādi varētu būt Zemessardzei. Kopš 2018.gada 1.septembra Rankas pamatskola ir pārcēlusies no Lutera skolas ēkas uz bijušās Rankas arodskolas mācību korpusa telpām. Lutera skola Rankā tika iesvētīta 1887.gada 10.novembrī (pēc vecā stila). Tā bija divstāvu mūra ēka. 1930.gadā ēkai izbūvēja un paplašināja trešo stāvu.