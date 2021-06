Remontdarbus uz ceļa Rēzekne-Gulbene plāno pabeigt līdz jūlijam

Rēzeknes ceļš Stradu pagasta Palienā šobrīd vietām ir pārbērts ar šķembām. Putekļi griežas vien. Iedzīvotāji ir neizpratnē, cik ilgi tā turpināsies.

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova skaidro: “Valsts reģionālā autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36) posmā no pagrieziena uz vietējo autoceļu Lubāna-Upatnieki (V842) līdz Gulbenei (65,48.– 86,69.km) notiek seguma atjaunošana. Darbu laikā tiek veikta karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība, virsmas apstrāde, nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana, kā arī ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana. Pagājušajā nedēļā virsmas apstrāde veikta pusē objekta, un pašreiz notiek virsmas materiāla formēšanās process, pēc kura liekās šķembas no ceļa virsmas tiks noslaucītas. Savukārt šīs nedēļas otrajā pusē plānots veikt virsmas apstrādi objekta atlikušajā daļā. Patlaban remontposmā ir ātruma ierobežojums 50 km/h - aicinām autobraucējus to ievērot, lai pretimbraucošam transportam nelidotu logos akmentiņi. Darbi šajā objektā uzsākti pagājušā gada rudenī, tos plānots pabeigt līdz jūlijam. Būvdarbus veic SIA “8.CBR”, to līgumcena ir 2 281 586,74 eiro (ar PVN). Virsmas apstrāde ir ekonomiska tehnoloģija, kas ļauj saglabāt ceļa segumu un nepieļaut ceļa apakšējo kārtu bojājumus. Veicot virsmas apstrādi, uz asfalta tiek izlieta bitumena emulsija un vienā vai divās kārtās uzbērtas šķembas, kas tiek pieveltņotas. Lai šķembas kārtīgi saistītos ar bitumenu, ceļš ir jāpiebrauc, tādēļ noteiktu laiku pēc virsmas apstrādes uz ceļa tiek saglabāts ātruma ierobežojums. Pēc noteikta laika nepiesaistītās šķembas tiek noslaucītas. Virsmas apstrādes tehnoloģija tiek pielietota uz autoceļiem ar mērenu un nelielu satiksmes intensitāti – reģionālās un vietējas nozīmes ceļiem. Šī metode pagarina autoceļa kalpošanas laiku, nodrošina komfortablākus braukšanas apstākļus, nodrošina autoceļa seguma ūdensnecaurlaidību.”