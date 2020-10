Paredzams, ka rīt, 22.oktobrī, Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā ēkā notiks domes ārkārtas sēde, kurā viens no jautājumiem – par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu skolēniem (no 7. līdz 12.klasei), kuri pēc rudens brīvdienām mācīsies pēc B modeļa jeb attālināti (tātad uz skolu neies). Par to, ka šāda domes ārkārtas sēde ir sasaucama, deputātus šodien, 21.oktobrī, pēc tautsaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes informēja domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis. Paredzams, ka domes ārkārtas sēde 22.oktobrī notiks pulksten 8.30. Pēc tam noritēs jau iepriekš plānotā finanšu komitejas sēde.

A.Caunīša paziņojums šodien deputātos raisīja diskusiju. Andris Vējiņš teica: “Kāpēc vispār attālināta mācīšanās posmā no 7. līdz 12.klasei? Kāpēc?! Murgs izdarīts! Izlaiduma klašu skolēniem, kuriem ir jāstājas augstskolās! Izglītības ministre saka, ka skolas ir vieni no šā vīrusa perēkļiem, bet mēs mazos speciāli grūžam iekšā tajā ellē.” Viņš pauda, ka pašvaldība “šeit uz vietas varēja nodemonstrēt mugurkaulu” un nesūtīt mācīties mājās vecāko klaušu skolēnus, bet attālinātu mācību procesu organizēt tieši pašiem jaunākajiem skolēniem.

A.Caunītis iebilda, ka skolās sāksies infekcijas izplatīšanās, atbildīgā būs pašvaldība. Viņš arī skaidroja, ka jaunāko klašu skolēniem ir salīdzinoši sarežģītāk nodrošināt attālinātu mācību procesu. A.Vējiņa komentārs: “Mēs mazos sūtām problēmā?! Ko raustīt plecus. Ja jau tā ir tik nopietna lieta, tad mazos pirmos vajadzēja distancēt.”

Novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs iebilda, ka pašvaldība šajā situācijā nav noteicēja, noteicējs ir Ministru kabinets, kurš izdevis noteikumus. A.Vējiņš nepiekrita un pauda, ka ir iespēja domāt ar savu galvu, “nevis akli klausīt”.