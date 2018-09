Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” Gulbenes dzelzceļa stacijā atvērts katru dienu: no pirmdienas līdz sestdienai – no 10.00 līdz 18.00, svētdienās - no 10.00 līdz 15.00. Tālrunis - 25448661, www.visitgulbene.lv.