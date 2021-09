Rūsains rudens paredz sniegotu un aukstu ziemu

“Nereti lapkritis dabā sagādā pārsteigumus – ābelēm atveras ziedpumpuri, uzzied pa kādam ceriņzaram vai pat jasmīns. 2019.gadā šajā laikā mežā ziedēja baltie vizbuļi un jāņtārpiņi mirguļoja vēl oktobra beigās. Tādās reizēs var gaidīt maigu ziemu. Kā būs šoruden? Atliek tikai uzmanīgi vērot,” aicina laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs.

Viņš novērojis, ka šobrīd kokos ir vairāk rūsas nekā zelta. “Lai gan koku dzeltēšana lielākoties vēl tikai sākas un Miķeļu laikā (no 29.septembra līdz 12.oktobrim) mežs izrotās sevi ar Miķeļa vaskaino tērpu, salīdzinot ar zeltainajiem rudeņiem, kas bija 2007., 2013., 2018.gadā, šogad zeltaino toņu būs mazāk. Ja pietrūkst rudens salnu, tad arī lapām trūkst zeltainuma. Saules gaismas stundām sarūkot, rudenīgi pelēkajās un mitrajās dienās koku lapas saēd rūsa. Daudz rudenīgas lapu rūsas bija 2009. un 2017.gada rudenī, kam vēlāk sekoja nemīlīga ziema. Ja rudenī lapās ir vairāk zelta, tad nākamā ziema pārsvarā ir maiga,” zina teikt V.Bukšs.

Viņš stāsta, ka saulaini, zeltaini rudeņi pārsvarā prognozē mērenu un mīkstu ziemu. Savukārt sarkanbrūni un rūsaini paredz sniegainu un aukstu ziemu. “Nozīmīgs ir tieši lapkritis – dienas, kad lapas krīt bez vēja. Ja vējains lapu laiks, gaidāma slikta ziema – ne šāda, ne tāda,” saka V.Bukšs.

Oktobris ir Veļu mēnesis. Ticējumi vēsta: ja veļu laikā dārd pērkons, tad ziemā būs maz sniega; ja ozoliem un bērziem nokrīt visas lapas – būs viegla ziema, ja nenokrīt – būs barga ziema; ja oktobrī vēl daudz lapseņu – būs gara ziema; ja veļu laikā katru nakti salna, tad gaidāms vēls pavasaris.



1.oktobris ir viena no rudens (mazajām) Mārām jeb lapkritis. Ticējumi saka: kāds laiks mazajā Mārā, tāds rudenī; ja lido dzērves, tad pēc divām nedēļām būs sals; ja nelido, tad līdz 2.novembrim nebūs sala un ziema būs vēla.



Laiks jāvēro 8.oktobrī: ja šajā dienā ir pirmais sniegs, tad ziema sāksies 21. novembrī; ja ir jauks laiks, tad tāds būs turpmākās trīs nedēļas; ja vējš no ziemeļiem, tad gaidāma auksta ziema; ja no dienvidiem – maiga, bet ja no rietumiem – sniegaina.



Ja 12.oktobrī uzsnieg sniegs, tad līdz ziemai – vēl septiņas nedēļas; ja dzērves aizlidojušas – būs agra un auksta ziema.



15.oktobris ir viena no Vēja Mātes dienām. Šajā un turpmākajās trīs dienās jāvēro vēju virzieni – tie iezīmē rudens valdošos vējus. Ja šajās dienās gulbji iet prom vakarā – būs agrs rudens, ja rīta pusē – būs vēls rudens; ja vējš no austrumiem, tad būs auksta ziema.