Sadzīves konflikta laikā Gulbenē nāvējoši sadurts vīrietis; iespējamo vainīgo policija aizturējusi

Trešdienas vakarā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirknī tika saņemta informācija par to, ka Gulbenē kādā dzīvoklī atrasts vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Aizdomās par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu aizturēts 1961. gadā dzimis vīrietis. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka starp diviem vīriešiem izcēlās sadzīves rakstura konflikts, kura laikā viens no vīriešiem paņēma nazi un nodarīja smagus miesas bojājumus otram vīrietim, iedurot vēderā. Cietušais no gūtajiem ievainojumiem mira notikuma vietā. Veicot operatīvās izmeklēšanas darbības, aizdomās par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kuru rezultātā iestājās cietušā nāve, policisti aizturēja 1961. gadā dzimušo vīrieti. Aizturētais jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā. Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas. Izmeklēšanā kriminālprocesā turpinās.

Drīzumā tiks lemts par drošības līdzekļa – apcietinājuma piemērošanu aizturētajam vīrietim.