Sagatavo jaunus noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā

Gandrīz desmit gadi ir pagājuši, kopš Gulbenes novadā pašvaldība apstiprinājusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumus.

Laika gaitā tie ir grozīti četras reizes, pēdējo reizi – pirms sešiem gadiem. Tagad pienācis brīdis, kad ir sagatavoti pilnīgi jauni noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā. To nepieciešamība pamatota ar izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā un Ministru kabineta noteikumos.

Jaunie noteikumi būs atbilstoši pašreizējai situācijai. Par to vietējie deputāti konceptuāli vienojās 19.augusta tautsaimniecības komitejas sēdē, bet galīgais balsojums notiks novada domes 27.augusta sēdē.

Ministrijai bija korekcijas

Pašvaldības izpilddirektores vietnieks Sandis Sīmanis sacīja, ka noteikumi saskaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Saņemti norādījumi, kas noteikumos jāmaina. Tas esot izdarīts.

Deputāts Valtis Krauklis sacīja, ka jau jūnijā šie sagatavotie noteikumi tikuši skatīti. No juridiskās puses ar šā normatīvā akta sagatavošanu nodarbojusies pašvaldības vecākā juriste Inta Bindre. Jauni noteikumi sadzīves apsaimniekošanā pagaidām Latvijā esot ne visās pašvaldībās. VARAM solot sekot, lai visur šajos pašvaldību noteikumos būtu atbilstība augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem. V.Krauklis piebilda, ka jaunajos Gulbenes novada pašvaldības sagatavotajos noteikumos ir ņemtas vērā iedzīvotāju vēlmes. “Dzirkstelei” viņš sacīja – paredzams, ka no privātmājām atkritumu izvešana obligāta būs divas reizes gadā. Līdz šim noteikumi ir paredzējuši, ka atkritumu izvešana jāveic ne retāk kā vienu reizi mēnesī Gulbenes novada pilsētas un ciemu administratīvajā teritorijā, bet pārējā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā – vienu reizi trijos mēnešos.

V.Krauklis sacīja, ja 27.augustā deputāti nobalsos par jaunajiem noteikumiem, paies mēnesis, kamēr tiks nokārtotas visas formalitātes un tie varēs stāties spēkā.

Jaunie noteikumi paredzēs

Citējam precīzi, ko tad paredzēs jaunie pašvaldības saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā”. Tajos teikts: “Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar atkritumu radītāju vai valdītāju, ņemot vērā faktiski radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

individuālajām dzīvojamajām mājām:

◆ vienu reizi pusgadā, ja bioloģiskie atkritumi tiek apsaimniekoti, tas ir, kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti un savākti atsevišķi, kā arī pārējie atkritumi tiek šķiroti un savākti dalīti, atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajam;

◆ vienu reizi divos mēnešos, ja bioloģiskie atkritumi netiek apsaimniekoti, kompostēti to rašanās vietā vai šķiroti un savākti atsevišķi, un iedzīvotāji nepiedalās atkritumu dalītā vākšanā un šķirošanā;

daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām:

◆ Gulbenes pilsētā – vienu reizi nedēļā;

◆ lauku teritorijā – vienu reizi mēnesī;

nedzīvojamām ēkām (telpām), kurās tiek veikta saimnieciskā darbība (tai skaitā biroji, skolas, stacijas un citas tamlīdzīgas ēkas):

◆ ja sadzīves atkritumi nesatur bioloģiskos atkritumus – vienu reizi mēnesī;

◆ ja sadzīves atkritumi satur bioloģiskos atkritumus – vienu reizi nedēļā;

◆ nekustamajam īpašumam, kura lietošana ir ar pārtraukumiem (nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs) un par to ir informēts atkritumu apsaimniekotājs – vienu reizi gadā.”