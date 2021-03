Sagatavots Gulbenes novada vidusskolas attīstības plāns līdz 2023. gadam.

Gulbenes novada vidusskolas attīstības plāns līdz 2023. gadam tika prezentēts novada domes izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 17.martā. Plānu paredzēts apstiprināt novada domes 25.marta sēdē.

Vidusskolas direktore Linda Ūdre-Rizga izglītības iestādes attīstības plāna sakarā arī mutiski izteica dažādas papildu piezīmes. Piemēram, viņa pauda vēlmi, lai skolā būtu arī savs metodiķis. Mācību gada laikā katram skolas pedagogam tiks uzdots novērot vismaz piecas citu kolēģu vadītās mācību stundas. Paredzēts mentora at-balsts skolas jaunajiem peda-gogiem.

Pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa informēja, ka L.Ūdre-Rizga ir iesaistījusies kustības “Iespējamā misija” direktoru klubā. Divus mēnešus ar viņu pašu ir strādājis profesionāls mentors. Izglītības pārvalde pēc tam saņēmusi vērtējumu, ka L.Ūdrei-Rizgai ir visas tās personības iezīmes, kas viņai ļauj būt līderei un profesionālei savā darbā.



“Secinām, ka mums skolā ļoti akūti ir nepieciešams speciālais pedagogs. Skatīsimies, kādas ir mūsu iespējas. Ja netiksim galā, lūgsim pašvaldības atbalstu,” teica L. Ūdre-Rizga.

Gandrīz katrā klasē esot skolēni, kuri mācās pēc viņiem veidotās individuālās programmas. Turklāt vajadzīgs atbalsts ne tikai skolēniem ar mācīšanās grūtībām, bet arī tiem, kuriem ir kavējumi, kuriem ir nepietiekams vērtējums. Laikā, kad mācību process norit attālināti, tas esot kļuvis īpaši aktuāli.

Deputāte Larisa Cīrule vaicāja, vai skolēnu digitālās iespējas šobrīd ir pietiekamas, lai mācītos attālināti. L.Ūdre-Rizga pastāstīja, ka secināts – ne visiem ir vajadzīgais tehniskais nodrošinājums. Tajā pašā laikā skola ir izdalījusi skolēniem vairāk nekā 100 portatīvos datorus, planšetdatorus un viedtālruņus, kas ir šīs iestādes resursos. Tāpat skolēniem dalīti vairāk nekā 40 modemi interneta ātrākai darbībai. “Taču ar to ir stipri par maz,” atzina L.Ūdre-Rizga. Viņa cer, ka vecākiem šo problēmu palīdzēs risināt valsts piešķirtais 500 eiro vienreizējais pabalsts par katru bērnu.

Skolā tiek apzināts loģisks klašu izvietojums. Šobrīd skolas ēkā Līkajā ielā mācās bērni no 1. līdz 9.klasei, bet Skolas ielā – no 1. līdz 12.klasei. Direktore pieļāva – ja tiks mainīts skolēnu izvietojums pa vecumposmiem, iespējams, būs vajadzīgs papildu finansējums no pašvaldības. Viens no variantiem esot atsevišķi novirzīt sākumskolas vecuma posma skolēnus (Līkās ielas ēkās), bet tad papildus jādomā būšot par drošību, par bērnu laukumiem pie skolas, par atsevišķu ēdināšanas bloku un sporta stundu nodrošināšanu (ar ko jau tagad vērojamas problēmas Līkās ielas ēku skolēniem). Šogad pašvaldība nav apstiprinājusi velosipēdu novietņu izveidi pie vidusskolas ēkām, taču, kā uzsvēra direktore, sabiedrība par šādu nepieciešamību runā.

Direktore pastāstīja, ka Skolas ielas ēkās paredzēta metodiskā kabineta izveide, atpūtas zonas pilnveide, āra nodarbību klašu izveide, novadpētniecības telpas izveide.

“Iesaistot skolēnus, ir tapis skolas žetona dizains. Jāstrādā vēl pie logo, karoga, piemiņas dāvanām un arī skolas himnas izveides,” sacīja L.Ūdre-Rizga. To plānots veikt šogad.

Direktore atgādināja, ka pagājušajā gadā vidusskolā ir ieviestas basketbola spēlētāju formas. Tas noticis projektā ar dalīto finansējumu (500 eiro no pašvaldības, 500 eiro no sabiedrības par atklātību “Delna”).

Direktore informēja, ka skolai ir izveidota sava mājaslapa (“gnv sk.lv”), kura tiek pilnveidota.

Gulbenes novada vidusskolai pēc tās izveides, apvienojot pilsētas skolas, šis ir pirmais mācību gads.