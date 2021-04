Sāk vākt ziedojumus Druvienas muižas pils fasādes atjaunošanai

Druvienas un Druvienas skolas draugi – bijušie skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, esošie un bijušie druvēnieši, daudzie pasākumu un vasaras nometņu dalībnieki, muižu apceļotāji un visi viesi ir aicināti atbalstīt ieceri līdz 2024.gadam atjaunot Druvienas muižas pils fasādi.

Druvienas pagasta attīstības biedrības “Pērļu zvejnieki” pārstāve Inese Zvejniece “Dzirkstelei” stāsta, ka šī ir pašu izdomāta iniciatīva, kura ir saskaņota ar Gulbenes novada pašvaldību.



“Un šo ieceri pašvaldība atbalsta, jo ēka jau nepieder biedrībai, bet gan Gulbenes novada pašvaldībai. Tā ir Druvienas centrālā vieta un mūsu gaismas pils, kuru visi ierauga, un šajos daudzajos gados tā ir noplukusi. Tas mums pašiem duras acīs. Iespējams, ka varbūt ciemiņi to nepamana, bet mēs uzskatām, ka vajag sakārtot. Vairākkārt par to ir bijusi runa ar pašvaldību, arī tad, kad iestādes no Druvienas kultūras centra tika pārceltas uz šejieni. Toreiz no pašvaldības tika solīts, ka sakārtos šo ēku, bet, jūtot, ka budžets ir tāds, kāds ir, un nekas brīvāks nepaliks, mēs sākām domāt, ka druvēnieši nav tie, kas lūdz un gaida, druvēnieši ir darītāji. Esam spēruši šo drosmīgo soli. Zinām, cik daudz skolēnu te ir mācījies, cik daudz un dažādu pasākumi te ir bijis, tāpēc mēģināsim atjaunot fasādi saviem spēkiem. Ceram, ka cilvēki atsauksies un visi kopā varēsim paveikt šo darbu!” saka I.Zvejniece.



Viņa pieļauj, ka provizoriskā tāme fasādes atjaunošanai varētu būt aptuveni 70 000 eiro. Ikviens aicināts ziedot tik, cik var. Jau ir saņemti pirmie ziedojumi. “Varbūt izdosies savākt kaut daļu naudas, un tad tas varētu būt kā žests, ka pašvaldībai ne tikai lūdzam, bet arī dodamies palīgā, un tad varbūt arī viņiem būs vieglāk panākt mums pretī. Varbūt arī ar laiku pasākumos novietosim ziedojumu kastītes, jo varbūt kādam ir problēmas veikt pārskaitījumu, savukārt cits varbūt negrib, ka zina, kas pārskaita naudu. Laika, lai savāktu ziedojumus, mums ir diezgan. Vēlamies, lai 2024.gadā mums pašiem būtu lepnums un prieks par izdarīto,” uzsver I.Zvejniece.



Ikviens var ziedot, lai 2024.gadā, kad skola Druvienā svinēs 200 gadus, Druvienas muižas pils savus jubilejas ciemiņus sagaidītu skaista un lepna.

Savu līdzdalības ziedojumu var ieskaitīt Druvienas pagasta attīstības biedrības “Pērļu zvejnieki” kontā Nr. LV54HABA0551046401905 ar norādi “Ziedojums Druvienas skolas fasādes atjaunošanai”.