Sakarā ar COVID-19 karantīnu kopumā veiktas 5383 preventīvas pārbaudes

No 13. līdz 27.martam Valsts policija kopā ar pašvaldības policiju sakarā ar COVID-19 karantīnu Latvijā kopumā veikusi 5383 preventīvas pārbaudes, ir uzsāktas 296 administratīvās lietvedības, noformēti 26 administratīvā pārkāpuma protokoli, kā arī uzsāktas 100 resoriskās pārbaudes.

“Ņemot vērā, ka katru dienu policija konstatē pārkāpumus, nevar viennozīmīgi apgalvot, ka tie samazinās, jo diemžēl joprojām ir cilvēki, kas bezatbildīgi neievēro noteiktos ierobežojumus. Konstatēto pārkāpumu skaits katru dienu mainās un ir atšķirīgs. Lielākajā daļā pārkāpumi ir par pašizolēšanās prasību neievērošanu un, ja tas tiek darīts atkārtoti vai apzināti, piemēram, sniedzot nepatiesu informāciju varasiestādēm par būšanu ārzemēs, par atrašanos publiskās vietās bez individuālās aizsardzības līdzekļiem, kad personai būtu jāatrodas pašizolācijā utt., tiek piemērots administratīvais sods. Šobrīd ir arī piemēroti sodi amplitūdā no 10 līdz 150 eiro. Ja cilvēks būs kādu inficējis ar slimību, pārkāpjot karantīnu, tad var uzsākt arī kriminālprocesu. Proti, iedzīvotājiem ir jāņem vērā visi Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi – ja ir jāatrodas pašizolācijā vai karantīnā, tas arī obligāti ir jāievēro,” stāsta Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Viņa skaidro, ka katrs gadījums tiek vērtēts individuāli. “Policijas primārais mērķis nav sodīt, bet gan novērst vai pārtraukt iespējamus drošības un veselības apdraudējumus. Tiek veikts arī skaidrojošais darbs. Līdz šim, saņemot informāciju, piemēram, par personām, kuras, atgriežoties no ārzemēm, neievēro pašizolāciju vai pulcēšanās pasākumu ierobežojumus, policija uz to attiecīgi reaģē un pārbauda. Tāpat, tagad saņemot informāciju – apliecinājumus no Valsts robežsardzes par personām, kuras atgriezušās no ārzemēm, policija pārbauda, vai šīs personas ievēro tām noteiktos ierobežojumus. Protams, par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu var tikt piemērots arī administratīvais sods līdz 350 eiro. Katrā gadījumā, kad konstatēts pārkāpums, tiek vērtēta iesaistīto personu administratīvā atbildība,” uzsver Z.Vaskāne.