Sakopj Stāmerienas pils parku

“Dzirksteles” lasītāji priecājas, ka tiek sakopts Stāmerienas pils parks. “Kas rūpējas par kārtību parkā?” viņi interesējas. Stāmerienas pagasta pārvaldes darbiniece Gaida Vīksniņa “Dzirkstelei” stāsta, ka par kārtību parkā rūpējas pagasta pārvalde. Taču ikviens, ja meklē ideālu vietu, lai uzturētos dabā, svaigā gaisā, ir aicināts doties uz Stāmerienas pils parku, paņemt kādu no grābekļiem, kuri nolikti pie pils automašīnu stāvlaukuma, un lielo maisu, kur ievietot savāktās lapas. Tā viņš būs darījis Latviju skaistāku. “Var jau teikt, ka lapas nevajag kasīt, bet tās birst no lielajiem kokiem un beigās zālīte netiek cauri. Nokrīt arī zari. Jā, tas ir tāds brīvais parks, bet arī baronu laikos zemnieki gan kasīja lapas, gan pļāva zāli parkā, lai parks būtu kā parks, nevis aizaudzis. Parks ir 18 hektārus liels, un mums ir arī darbinieks uz pusslodzi vasaras sezonā, jo ir gan zāle jākasa, gan jāvāc vējā nolauztie koku zari. Viss tiek darīts, lai tās sajūtas, atbraucot uz Stāmerienu, būtu atbilstošas veiktajiem darbiem pie Stāmerienas pils. Ja kāds vēlas, var braukt un izmantot iespēju pastrādāt dabā. To var darīt arī kopā ar bērniem, jo tas, manuprāt, bērnos audzina kārtības mīlestību,” saka G.Vīksniņa.