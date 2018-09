Saņem apbalvojumu “Goda ģimene 2018”

Sakarā ar to, ka šis gads ir pasludināts par “Latvijas Goda ģimenes gadu”, tika rīkota akcija “Mana Goda ģimene”. Godināšanai tika pieteiktas vairāk nekā 60 daudzbērnu ģimenes no visas Latvijas, bet apbalvošanai izvirzītas 16 ģimenes, starp kurām ir arī Taureņu ģimene no Gulbenes novada.

Daudzbērnu ģimenes svinīgi tika cildinātas 9.septembrī Rīgā, Vērmanes dārzā, Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” rīkotajā Tēva dienas festivālā. Visas ģimenes saņēma goda rakstu “Goda ģimene 2018”, kā arī dāvanas no grāmatu izdevēja “Zvaigzne ABC” un Latvijas ražotāja, graudaugu pārslu zīmola “Milzu”. Taureņu ģimene saņēma titulu “Latvijas Goda ģimene 2018” un arī dāvanas no Latvijā radītu koka spēļu zīmola “Muzle”.

“Taureņu ģimeni konkursam pieteica Gulbenes novada pašvaldība, rakstot: "Lai gan Kaspars un Evita ir pazīstami visu mūžu, tomēr viņu kopīgais stāsts sākās pirms 17 gadiem, no kuriem 11 ir laimīgā un saticīgā laulībā. To, ka šajā ģimenē valda siltums un mīlestība, pierāda viņu četri bērniņi - 3 dēli un viena meita - šīs ģimenes turpinātāji - Ritvars, Amanda, Ralfs un Reinis. Šī ir jauna un stipra ģimene, kas teju visu dara kopā. (..) Taureņu ģimene ir īpaša - viņi nesūkstās, bet dara. Viņi neņem, bet viņi dod. Viņi patiesi lepojas ar vietu, no kuras nākuši, viņi lepojas ar savu pagastu, novadu un savu valsti. Savas ģimenes vērtības viņi ir ieaudzinājuši arī bērniem, kuri ir un būs mūsu Latvijas pamats!" informē “Mammamuntetiem.lv” sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Simanoviča.

Pieteikt savu “Latvijas Goda ģimeni” varēja ikviens Latvijas iedzīvotājs, kā arī pašvaldības. Visus konkursam pieteiktos aprakstus un stāstus vērtēja žūrijas komisija, kurā bija pārstāvji no Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv”, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un “Latvijas Goda ģimenes gada” vēstneši.