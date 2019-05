Saplāno bērnudārzu darba grafiku vasarā

Ir zināms, kā Gulbenes novada bērnudārzi strādās vasarā. Pagājušajā vasarā Gulbenes 3.bērnudārzs “Auseklītis” strādāja visu vasaru, bet šovasar tas jūlijā būs slēgts, arī pilsētas 1. un 2.bērnudārzs mainīsies savā starpā - vispirms viens būs ciet, tad otrs.

Vecāki var izvēlēties kādu no bērnudārziem, kurš ir atvērts, un uz to vest savu bērnu vasaras periodā. Vecākiem, protams, laikus jāinformē konkrētais bērnudārzs, uz kuru tiks vests bērns.

Gulbenes 3.bērnudārza “Auseklītis” vadītāja Vija Pušķe “Dzirkstelei” skaidro, kāpēc bērnudārzs nestrādās visu vasaru. “Ļoti grūti dabūt skolotāju aizvietotājus vasaras periodā, lai nodrošinātu kvalitatīvu darba procesu, tādēļ nācās šādu lēmumu pieņemt,” saka V.Pušķe.

Viņa arī stāsta, ka tie, kuriem nepieciešams bērnudārzs saviem bērniem jūnijā un augustā, kad “Auseklītis” strādās, jau savlaicīgi savus bērnus ir pieteikuši.

Gulbenes 1.bērnudārza vadītāja Dace Nagle “Dzirkstelei” stāsta, ka vasaras periodā var uzņemt nedaudz vairāk kā 30 bērnus no 2. un 3.bērnudārza. “Vecāki piesakās ļoti cītīgi, bet vēl dažas brīvas vietas ir,” saka D.Nagle.

Uzziņai

◆ No 3.jūnija līdz 3.jūlijam (ieskaitot) nestrādās Stāķu un Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde;

◆ No 25.jūnija līdz 26.jūlijam (ieskaitot) nestrādās Rankas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”.

◆ No 1.jūlija līdz 2.augustam (ieskaitot) nestrādās Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte” un Jaungulbenes “Pienenīte”;

◆ No 4. līdz 31.jūlijam (ieskaitot) nestrādās Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”.

◆ No 1. līdz 28.augustam (ieskaitot) nestrādās Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”.

Vasaras periodā pirmsskolas grupas būs slēgtas šādā periodā:

◆ Lizuma vidusskolā - no 25.jūnija līdz 19.jūlijam (ieskaitot);

◆ Galgauskas pamatskolā - no 25.jūnija līdz 16.augustam (ieskaitot);

◆ Tirzas pamatskolā - no 1. līdz 26.jūlijam (ieskaitot);

◆ K.Valdemāra sākumskolā - no 22.jūlija līdz 30.augustam (ieskaitot).

◆ Stāmerienas pamatskolas pirmsskolas grupu darbs nodrošināts visu vasaras periodu (īstenošanas vieta - Stāmerienas pamatskola un Litene).