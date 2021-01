Sarkanajā Krustā Gulbenē zupu dala jau piekto gadu

Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes komitejā tiem, kuriem ir piešķirts trūcīgās personas statuss, jau piekto gadu trīs reizes nedēļā izsniedz karstu zupu.

Gulbenes komitejas izpilddirektore Biruta Kozlovska “Dzirkstelei” stāsta, ka pašreiz saistībā ar to, ka skolēni ir mājās, pieprasītais zupas apjoms tieši tagad ir palielinājies. “Kādreiz tik daudz nenāca pēc zupas, bet tieši tagad nāk. Izdalām 40 un pat vairāk zupas porcijas. Pieprasījuma palielināšanos es tiešām saistu ar to, ka daudzbērnu ģimenēs grib pa dienu ieēst kaut ko siltu. Karsta zupa katram noder. Vienā reizē izdalām 40 litrus zupas. Katram – litrs. Cilvēki nāk ar saviem traukiem promnešanai. Tā bija paredzēts arī pašā sākumā, un nekas nav mainījies. Tagad tāpat kā sākumā zupu uz komitejas telpām atvedam no slimnīcas. Zupas ir ļoti garšīgas, cilvēki ir apmierināti. Mēs pat esam veikuši aptauju, vai vajag kaut ko uzlabot vai varbūt mainīt zupas dalīšanas laiku, bet visi ir apmierināti. Tas viss notiek ar novada domes finansiālu atbalstu. Zupa pienākas tiem, kuriem ir trūcīgā statuss, bet, ja arī kādreiz atnāk kāds seniors, arī viņam neatsakām. Ja mums zupa ir, mēs cilvēkus nešķirojam,” stāsta B.Kozlovska.

Zupu dala pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 10.00 līdz 11.00. “Zupa jau no rīta ir gatava, vedam uz komitejas telpām un dalām karstu,” saka B.Kozlovska.

Savukārt Ilgas Vanuškas zupas virtuve Gulbenē, Viestura ielā, darbojas jau 14 gadus. Arī viņa “Dzirkstelei” atzīst, ka šajā laikā pieprasījums pēc zupas ir kļuvis vēl lielāks. “Gribēju jau mest visam mieru, bet saprotu, ka šajā laikā nedrīkstu, ir jāpalīdz. Katru dienu, izņemot sestdienu un svētdienu, vāru divus lielus zupas katlus. Man ir šoferis, kuram es maksāju, kas palīdz aizvest zupu līdz cilvēku mājām. Zupa visiem ir par brīvu,” stāsta I.Vanuška.

Novada domes finansiālu atbalstu viņa nesaņem. Tā ir viņas privāta iniciatīva. “Protams, ir cilvēki kas palīdz, atvedot dārzeņus,” saka I.Vanuška.