Sarkanās pils parks gaida ciemiņus Gulbenes pilsētas svētkos

Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies projektā “Dārza pērles”. Projekta ietvaros vienā kopīgā pārrobežu tūrisma produktā tiek apvienoti pievilcīgi dārzi un parki Latvijā un Igaunijā – viens no tiem tiek veidots arī pie Sarkanās pils Gulbenē.

Projekta ietvaros tika labiekārtota teritorija pie Sarkanās pils, izveidojot celiņus un apstādījumus. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2.jūlijā.

Apstādījumi parkā ietver rozes, lavandas, peonijas, dažādus košumkrūmus un asās egles. "Par Sarkanās pils teritorijas uzturēšanu un papildināšanu atbildīgs Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar pašvaldības vides dizaina un labiekārtošanas speciālisti Laimu Šmiti-Ūdri, kura bija iesaistīta arī apstādījumu saskaņošanā būvniecības procesā,” informē pašvaldības vecākā projektu vadītāja Vita Lāčkāja. Ar L.Šmites - Ūdres ieinteresētību ir atrasti arī tādi stādi, kas šo parku padarīs interesantu arī augu pētniekiem. Viņa ir palīdzējusi, precizējot, kādas rožu šķirnes vislabāk izvēlēties.

“Sarkanās pils parks iegūst jaunu veidolu, svaigu elpu. Projekta ietvaros parkā ir iestādīti dažnedažādi rožu krūmi, kuri ar laiku veidos skaistus un smaržīgus krūmus, tādējādi priecējot gan novadnieku, gan iebraucēju acis,” uzsver Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore Valda Vorza.

Muzeja direktore atklāj, lai iekļautos projekta “ciparā”, no daudzām iecerēm nācās atteikties. “Tika izņemti soliņi, laternas, segums, bet tas viss bija domāts cilvēkiem! Šie celiņi šobrīd nav tādi, kādus vēlējāmies, bet tie bija daudz lētāki un atļāva mums iekļauties finansējumā. Projektētājam teicu - visu lieko nost, lai no deputātiem nebūtu pretenzijas, ka pārtērējam līdzekļus un tamlīdzīgi. V.Lāčkāja šeit vēlējās piecus metrus platu akmens bruģi - cik skaisti būtu!” stāsta V.Vorza.

Bijis arī tehniskais projekts stāvlaukumam “Dārza pērļu” projektā. “Tūrisma maršrutos - pirmais svarīgākais kritērijs vienmēr būs stāvlaukuma tuvums. Man visi jautā, vai tad tiešām ir vajadzīgs stāvlaukums, kurš paredzēts aiz šķūņa. Aiz šķūņa ir plānots atjaunot lielos pils parka vārtus (ir jau gatavs tehniskais projekts). Iedomājaties, ja brauc pa tranzīta ceļu iekšā pilsētā, ieraugot šos vārtus un “Dārza pērļu” stendu, protams, būs vēlme apstāties, bet deputāti nepiekrita stāvlaukuma izbūvei,” stāsta V.Vorza.

Tieši muzeja direktorei radās ideja, ka “Dārza pērļu” projektā ir jābūt noslēgumā kādai aktivitātei, notikumam, svētkiem, tādēļ rīt festivāla „Divi Jūliji. Straume” ietvaros notiks noslēguma pasākums un izglītojoša programma “Parku kultūra” ar tējas baudīšanas tradīcijām. Pils parka teritorijas malā jau ir izvietoti pieci skaisti galdiņi ar krēsliem, kas iekļaujas ainavā, tie sarūpēti festivāla “Divi Jūliji” ietvaros. “Mazliet radošuma, mazliet spītības un no Somijas atnāk speciāls pasūtījums,” atklāj V.Vorza.

Muzeja direktore vēlas iedzīvināt parku kultūru. “Senos laikos parkos vienkārši spēlēja klasisko mūziku un baudīja tēju no porcelāna traukiem. Līdz ar to arī šīs izvēlētās metāla mēbeles atbilst šai kultūrai. Šī būs vieta, kur aiziet apsēsties, Ķīnas un Amūras ceriņu ieskautiem. Parks iegūs smaržu, ziedus un romantiku. Sēžot šeit pie galdiņiem, var izbaudīt Rūdolfa parka ainavu. Šī vieta, leņķis, mēbeļu attālums ir apzināts, gan drošības, gan skata nolūkos. Ar gadiem, kad ceriņi paaugsies, būs arī neliela skaņas izolācija, tādējādi radot intimitāti parkā,” skaidro V.Vorza.

Muzeja piedāvājumā jau izveidota parka kultūras programma. “Ja cilvēks vēlēsies to izbaudīt, tad iepriekš būs jāpiesaka ekskursija. Tad tiks piedāvāts iepazīties ar tējas baudīšanas tradīcijām dažādās zemēs un, protams, baudīta tēja.

“Šeit var notikt pat mazas ģimenes ballītes, es neiebilstu. Galdiņi un krēsli ir izturīgi un iebetonēti ar domu, lai kalpotu ilgu laiku. Blakus soliņiem būs pieejams arī grils. Ja cilvēks pats paņem līdzi visu nepieciešamo, ogles un tamlīdzīgi, kā arī uzvedas korekti, var rīkot svinības.”

Viņa atzīst, ka viss pils parkā top pamazām un ar laiku tiks papildināts. Arī L.Šmite - Ūdre uzsver, ka tiks papildināti stādījumi. “Šobrīd ārpus “Dārza pērļu” projekta jau ir papildināti apstādījumi. Nākotnē domājams, ka tiks stādītas vēl rozes, košumkrūmi,” saka L.Šmite -Ūdre.” “Šī vieta ir pats sākums, kur pēc gadiem būs skaistākais, garākais gājēju tilts, 5 metru augstumā uz Rūdolfa parku, kur būs tējas namiņš, kurš jau vēsturiski tur bijis. Sarkanai pilij nākotnē ir plānots izbūvēt balkonu, no kura raudzīties uz parku, ir arī torņa projekts, kurā būs skatu laukums ar Latvijas karogu, no mansarda varēs lūkoties skaistā un tālā ainavā, kas paveras. Protams, no muižas torņa varēs lūkoties arī uz jaunizveidoto parku un viesiem, kas būs ērti iekārtojušies pie galdiņiem,” atklāj V. Vorza.







Uzziņai

Gulbenes novada pašvaldības dalības izmaksas projektā “Dārza pērles” ir 35 250,00 eiro, no kuriem 29962,50 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi un 5287,50 eiro pašvaldības finansējums.