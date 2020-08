Saslimušo skaits ar COVID-19 Gulbenes novadā turpina palielināties

Pēdējās 24h veikti 1354 COVID-19 testi, reģistrēti 5 jauni saslimšanas gadījumi, to starp divi Gulbenes novadā. Latvijā kopā veikti 201 310 izmeklējumi, saslimušas 1243 personas un 1052 izveseļojušās, 32 mirušas. Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar COVID-19 (kopā stacionāros ārstējas 4 pacienti: visi ar vidēji smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 191 pacients. (NVD dati). SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 2 saslimušie kontaktējušies ar cilvēku, kas atgriezies no ārvalstīm (valsts, kur saslimstības rādītājs zemāks par 16), 2 saslimušie kontaktējušies ar cilvēku, kas atgriezies no ārvalstīm (valsts, kur saslimstības rādītājs augstāks par 16), ar vienu saslimušo uzsākta saziņa papildus informācijas iegūšanai. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.