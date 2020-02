"Satekas" projektos realizē radošas un inovatīvas idejas

Stāmerienas pilī norisinājās mazo projektu konkursa “Paaudze paaudzē” noslēguma pasākums.

Biedrības “Sateka” vadītāja Daiga Gargurne atgādināja, ka 2019.gadā jau astoto reizi tika īstenots mazo projektu konkurss un tika realizēti projekti. Kopā šajās astoņu mazo projektu konkursa kārtās ir piešķirts 25 184,36 eiro finansējums un realizēts 61 projekts. Kopējais 2019.gada projektu konkursam piešķirtais finansējums ir 3455,05 eiro. Konkursā tika saņemti desmit projektu pieteikumi, finansējumu ieguva astoņi.

“Kopīgu tradīciju veidošana, vēstures apzināšana, dažādu prasmju un zināšanu nodošana no paaudzes paaudzē ir nenovērtējama. Jā, starp paaudzēm ir zināmas atšķirības, tomēr nekas nav balts un melns. Es ticu, ka apzināti veicinot sadarbību paaudžu starpā, būs daudz vairāk ieguvumu nekā problēmu. Sadarbība starp paaudzēm mums dod apzināties personiskās vērtības, sapratni, ka nepastāv viens pareizs viedoklis. Cieņa pret atšķirīgo. Tieši dažādībā slēpjas dzīves skaistums,” uzsvēra D.Gargurne.

“Satekā” “Dzirkstele” noskaidroja, ka arī šogad jau devīto gadu turpināsies mazo projektu konkurss, un tam piešķirtais finansējums būs aptuveni 3500 eiro.

Rūpējas par mīlas ozolu

Noslēguma pasākumā bija iespēja iepazīties ar visiem astoņiem projektiem. Vienu no projektiem, kura nosaukums “Stāmerienas puiši – vīri-vectēvi var!”, realizēja biedrība “Stāmeriena”. Ekskursiju vadītājs stāmerenietis Gunārs Vīksniņš, kurš iesaistījās šā projekta realizācijā, stāstīja, ka doma par Stāmerienas pils mīlas ozola sakņu pasargāšanu bijusi jau sen. Projekta laikā ap mīlas ozolu tapa astoņstūra koka platforma. “Kāpēc radās šī doma? Ozols ir ļoti apmeklēts, brauc kāzinieki, kuri dedzināja ugunskurus uz ozola saknēm. Tās cieta. Platforma ļauj pieiet pie ozola, nebojājot tā saknes, un apkārtne netiek nomīdīta. Tas ir labs ieguvums. Mīlestības ozols tagad ir arī izgaismots,” uzsvēra G.Vīksniņš.

Līgo pagasta jauniešu iniciatīvas grupa “Mēs savam pagastam” realizēja projektu “Saskati, iepazīsti un izmanto pagasta vērtības”. Projekta mērķis bija izzināt un apkopot informāciju par dabas objektiem, kā arī atlasīt svarīgākos vēsturiskos faktus par pagastu, sadarbojoties dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Informācija vasaras periodā tika atlasīta, apstrādāta un sagatavota izvietošanai uz informācijas stenda.

Savukārt domubiedru grupa ““Ķemeru” mājas iedzīvotāji un draugi” realizēja projektu “Laimes kāpnes”. Lejasciemā ikviens tika aicināts piedalīties Sēravota kāpņu īpašo pakāpienu veidošanā, radot savu laimes pakāpienu. Pakāpienu veidošanā projekta laikā iesaistījās 39 cilvēki, izveidojot 18 pakāpienus. Pēc projekta tapa vēl 2 pakāpieni. Kāpņu konstrukcija ir tāda, ka pakāpienus iespējams atjaunot un papildināt.

Vajadzēja vainadziņus

Rankas pamatskolas skolēnu pašpārvalde un folkloras kopa “Dzīpariņi” realizēja projektu “Mirdzēt mirdz vainadziņš”. Projekta gaitā tika izgatavoti 13 sienamie meiteņu vainadziņi un 2 Cesvaines zīļu vainagi. Vainagu gatavošanā lielu darbu paveica rokdarbniece Inguna Bleive un folkloras kopas vadītāja Aelita Medejse. “Mums katru gadu notiek skates, un meitenēm bija nepieciešami vainadziņi. Darbs tika ieguldīts smags,” teica A.Medejse.

Projektā “No sirds uz sirdi!”, ko realizēja Druvienas jauniešu interešu grupa, iegādāts sietspiedes aprīkojums. Ar jauno aprīkojumu top īpaši, ar Druvienas simboliku apdrukāti, iepirkumu maisiņi. Druvēniete Baiba Eiduka uzsvēra, ka, realizējot projektu, bija vēlme veicināt sadarbību starp dažādu paaudžu cilvēkiem, iesaistīt jaunāko paaudzi. “Vēlējāmies popularizēt gan savu vietu, gan cilvēkus, kas tajā dzīvo, un Druvienā dzīvo daudz talantīgu, radošu un gudru cilvēku,” lepojās B.Eiduka.

Biedrība “Ceriņzieds” Litenē realizēja projektu “Āra tenisa laukuma iekārtošana un inventāra iegāde”. Teniss ir populārs, tāpēc pagastā arī radusies šāda ideja. Tenisa laukums tika taisīts uz basketbola laukuma. Tagad katrs pēc savām sportiskajām interesēm izmanto šo laukumu.

Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes jauniešu iniciatīvu grupa realizēja projektu “No sirds uz sirdi”, kura mērķis bija baznīcas teritorijas labiekārtošana. Tā bija lieliska iespēja jaunajai paaudzei uz brīdi nolikt malā digitālo vidi, savukārt vecajai paaudzei atkal sajusties vajadzīgai un noderīgiem. Projekta gaitā tika veikti apzaļumošanas darbi, izveidoti apstādījumi un sakārtota vieta pie karoga masta.

Savukārt Stāķu parka interešu grupa veiksmīgi tika galā ar projekta “Mākslu parkam” realizāciju. Stāķu parks kļuvis unikāls un vizuāli skaists. Projektā galvenie darbi bija betona mēbeļu un citu elementu izgatavošana un apstrāde ar flīzēm un traukiem mozaīkas tehnikā. Māksliniece Linda Riņķe padarīja mēbeles un vides objektus krāšņus, apstrādājot ar flīzēm un traukiem mozaīkas tehnikā. Betona mēbeles un elementus izgatavoja Arvis Rubenis. Idejas autore Alise Rubene-Dūne stāstot par šo veikumu, norāda, ka Stāķu parks pirms pieciem sešiem gadiem bija aizaudzis un piegružots. Šo gadu laikā tas ir kopts, notiek talkas. Parkā realizēti arī citi projekti, piemēram, taupsi baskāju taka. “Parkā bija betona veidojums, kurš bija pilns ar atkritumiem. Domāju, ka kaut kas jādara ar šo vietu. Pirms tam kopā ar mākslinieci Lindu Riņķi, ar kuru kopā tika izveidota Šķieneru pietura, nolēmām, ka varētu kaut ko darīt arī ar šo vietu, proti, turpināt flīžu mozaīkas tematiku, tāpēc pieteicāmies “Satekas” konkursam. Mūsu mērķis bija izveidot dekoratīvas mēbeles, kādu, manuprāt, Latvijā nav. Linda Riņķe piekrita to īstenot kopā ar mums. Ir tapis jauns vides un tūrisma objekts. Esmu dzirdējusi, ka tagad cilvēki speciāli brauc no Rīgas uz Stāķiem, Šķieneriem, lai to apskatītu. Vasaras beigās tūristu grupas pat brauca ar autobusiem, un tas bija pārsteidzoši un patīkami, ka novērtē mūsu darbu. Esam izveidojuši arī speciālus rāmjus, kuros drīzumā tiks ievietotas disku golfa kartes, jo parkā ir izveidota disku golfa trase,” stāsta A.Rubene-Dūne.

Šis projekts ieguva arī “Satekas” ceļojošo balvu - pulksteni ar pūci. Balsojumā par labāko projektu piedalījās visi klātesošie projektu realizētāji. 2.vietā – projekts “Laimes kāpnes”, 3.vietā - “Stāmerienas puiši – vīri-vectēvi var!”.