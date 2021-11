Satiksmes ministrija dod cerību turpināt Brīvības ielas rekonstrukciju Gulbenē

Lai turpinātu atjaunot Brīvības ielu pilsētā, Gulbenes novada domei no sava maka būs jāatrod nevis mazliet vairāk par pusmiljonu eiro (kā deputāti plānoja gada sākumā), bet jau pusotru miljonu eiro. Deputāti to akceptēja novada domes 25.novembra sēdē.

Domes sēdes lēmums paredz: projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība nodrošinās projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu – 1 507 708,08 eiro. Šī nauda tiks ieplānota pašvaldības 2022. un 2023.gadu budžetā. Projekta īstenošanas laiks: līdz 2023.gada 31.decembrim.

Fakta priekšā pašvaldību ir nolikusi Satiksmes ministrija. 8.novembrī tā nosūtījusi informatīvu vēstuli, kur paskaidro – projektam pieejams finansējums ir tikai 2022.gadā un tikai 1 027 022,80 eiro apmērā (no valsts budžeta). Tomēr tas ir “pozitīvs slēdziens”, ka projekta virzība vispār varētu notikt – deputātiem finanšu komitejas sēdē 17.novembrī teica pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Tāpēc novada domei ir jāapliecina, ka apņemas finansēt projektu 2023.gadā pilnā apmērā. Šis pilnais apmērs ir 2 534 730,88 eiro kopā ar PVN. Šāda summa noskaidrota, veicot publiskos iepirkumus.

Brīvības ielas tālākajai pārbūvei (posmā no Parka ielas krustojuma līdz dzelzceļa līnijas pārbrauktuvei tūlīt no krustojuma ar Bērzu ielu) pašvaldība ir izraudzījusies SIA “Rubate” pakalpojumus ar firmas piedāvāto līgumcenu – 2 048 888,88 eiro bez PVN, bet būvuzraudzības veikšanai izraudzīta SIA “RS Būvnieks” ar tās piedāvāto līgumcenu – 24930 eiro bez PVN, kā liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija.

Rekonstruētās Brīvības ielas posmā būs arī veloceliņš un ietve gājējiem. Ielai sakārtos lietus kanalizāciju un citus inženiertīklus.

Kopumā šajā Brīvības ielas projekta kārtā tiks rekonstruēts posms, kas nedaudz garāks par vienu kilometru.