Satraukums par attālināta mācību procesa ietekmi uz mācību kvalitāti ir arī Gulbenes novada skolās

Šobrīd, ārkārtējā situācijā, valstī arī procesi izglītības jomā tiek organizēti vienoti un skolas Gulbenes novadā strādā atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem.

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa “Dzirkstelei” skaidro, kad beigsies ārkārtējā situācija, atbilstoši atkal izdotajiem ārējiem normatīviem varēs organizēt procesu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai mūsu pašvaldībā.

Visām 1.-4. klasēm ziemas brīvlaiks pagarināts līdz 22.janvārim, 3. un 6.klases gatavojas februāra diagnosticējošajiem pārbaudes darbiem, savukārt 9. un 12. klases vēl neziņā par eksāmenu norisi.

Attālināti šonedēļ mācības atsāka 5. un 6. klašu skolēni. E.Kanaviņa nenoliedz, ka ietekme ir notikusi uz mācību procesu attālinātajā mācību režīmā.

“Kādai daļai skolēnu šāda forma ir nākusi pa labu. Ja ir motivācija patstāvīgi mācīties un ir pašvadības prasmes, tad šāda mācīšanās var dot arī labus rezultātus. Taču mums ir no skolām ziņas, ka, protams, ir satraukums par tiem skolēniem, kuriem nav pietiekamas šīs pašvadības prasmes vai motivācijas un, iespējams, trūkst arī ģimenes atbalsta. Satraukums ir par šo skolēnu sasniegumiem mācībās šajā laikā,” norāda E.Kanaviņa.

Viņa saka, ka būtiska ietekme ir tieši mazo klašu grupās. Par to liecina starptautiski pētījumi, kuros izvērtēti dati par pagājušā gada noslēgumu, kurā trīs mēneši norisinājās attālināti. Tādēļ arī šobrīd pieņemts lēmums 1.-4. klasei pagarināt brīvlaiku un vasarā mācīties nedēļu ilgāk, bet klātienē.

Gulbenes novada vidusskolas sākumskolas skolotāja Dace Virziņa piekrīt, ka “šobrīd mūsu ikdiena ir apgriezta kājām gaisā” un līdz ar to visi - gan vecāki, gan skolēni, gan pedagogi - ir spiesti pielāgoties valdības lēmumiem un šābrīža situācijai.

“Ja jāizvēlas, vai pakļaut riskam skolotājus, bērnu vecākus, vecvecākus, tad noteikti lēmums par brīvlaiku ir pareizs. Vienmēr jau kādam būs slikti, bet grūti ir visiem. Šobrīd vairāk nekā jebkad ir nepieciešama sapratne, izturība un veselība. Attālināto mācību procesu mēs izmēģinājām pavasarī un esam sapratuši, ka mazajās klasēs tas ir sarežģīti, bet, ja tas būs nepieciešams, tad strādāsim attālināti,” apņēmīgi pauž D.Virziņa.

Viņa norāda, ka visi skolotāji ir elastīgi un radoši, galvenais, lai ikvienam pedagogam un bērnam pietiek izturības un optimisma. “Pagarinātais brīvlaiks mācīšanos pēc tam ietekmēs līdzīgā veidā, kā tas notiek pēc vasaras brīvlaika. Skolotāji, redzot savus skolēnus, viņu prasmes, pieņems lēmumu, kā strādāt tālāk. Protams, ka skolēni var šajā laikā arī piemirst pirms tam apgūto, bet katrs skolotājs jau zina, ar ko un pie kā būs vairāk jāpiestrādā. Katram skolotājam jau ir izstrādāts darbības plāns, kā šo mācību procesu organizēt tālāk, lai skolēni varētu sekmīgi beigt mācību gadu,” skaidro D.Virziņa.

Gulbīša pamatskolas direktore Sarmīte Puriņa šobrīd ieilgušo attālināto mācību procesa norisi vērtē kā labu. “Esam “Zoom” tiešsaistēs, pildām “Uzdevumi.lv”, ar citiem skolotājiem saziņa notiek caur “WhatsApp”, ir arī attālinātās individuālās konsultācijas. Attālinātajā režīmā, iespējams, kā pluss nostrādā tas, ka ir mazas klases. Skolotājs var sniegt atgriezenisko saikni ikkatram bērnam, kurš to vēlas, un ikkatram var atbildēt uz iesūtīto darbiņu,” stāsta S.Puriņa.

Viņa piekrīt, ka sagatavošanās gaidāmajiem pārbaudījumu darbiem, arī eksāmeniem, protams, rezultatīvāka var notikt, ja mācības atgriezīsies klātienē. “Mums ir deviņi 9.klases skolēni. Ja pēc 22.janvāra mācības atgriezīs klātienē, tad vēl cerība ir uz veiksmīgu mācību gada noslēgumu. Ja klātienē neatgriezīsimies, tad izskatās, ka 9.klasēm varētu tikt atcelti eksāmeni. Mēs arī aicinām vecākus mudināt savus bērnus lasīt grāmatas, rēķināt uzdevumus, kas ir pieejami,” pauž S.Puriņa.

Arī papildu darbošanās mājās palīdzēs labāk sagatavoties diagnosticējošajiem pārbaudes darbiem 3. un 6.klašu skolēniem.

Valsts diagnosticējošie darbi 3. un 6.klašu skolēniem plānoti no februāra vidus līdz marta vidum. E.Kanaviņa uzsver, ka par šiem plānotajiem pārbaudījumiem satraukties nevajadzētu un tā būs vērtīga iespēja novērtēt, kādu ietekmi uz skolēnu sasniegumiem būs atstājis šis attālinātais mācību process. “To rezultāti ir pieejami tikai skolēniem, skolotājiem un skolai, un tad varēs izvērtēt, kurās lietās skolēni jūtas zinoši un kas līdz mācību gadam būtu vēl jāstiprina, lai sekmīgi varētu mācības turpināt nākamajā klasē,” viņa saka un cer, ka diagnosticējošie darbi tiks pildīti klātienē.

1.-6.klasei attālinātā mācību ietekme uz skolēnu zināšanu noturīgumu ir būtiska, tādēļ, tiklīdz valstī situācija noregulēsies, mācības maksimāli ātri tiks atsāktas klātienē.

“Par 9. un 12. klasēm varu teikt to, ko līdz šim paudusi izglītības un zinātnes ministre - visi ļoti ceram uz situācijas nostabilizēšanos un to, ka pēc 22.janvāra vai nu reizē, vai pamīšus varēs atgriezties mācīties pēc B modeļa. Tas nozīmē daļēji attālinātās mācības. Ja līdz februāra vidum skolēni neatgriezīsies skolā, tad visdrīzāk 9.klasei eksāmeni tiks atcelti un 12.klasei, iespējams, piedzīvosim pagājušā gada modeli. Tomēr šobrīd ir ļoti grūti prognozēt, jo nevaram plānot laiku pa mēnešiem. Mēs katru dienu gaidām informāciju, kā varēsim mācību procesu īstenot nākamajā nedēļā.”