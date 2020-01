Saules kolektori uz Gulbenes bērnudārza "Auseklītis" darbojas

Ir vai nav jēga no saules kolektoriem uz Gulbenes bērnudārza “Auseklītis” jumta un vai tie vispār darbojas? Šādu jautājumu “Dzirkstelei” uzdeva kāds gulbenietis.

“Uzstādītie saules kolektori uz Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” jumta darbojas tā, kā tas paredzēts. Iekārtas regulāri apseko. Līdz ar to informācija par saules kolektoru it kā nedarbošanos nav patiesa,” “Dzirkstelei” saka novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.



Viņa atgādina vēsturi par saules kolektoru uzstādīšanu uz “Auseklīša” jumta. Mērķis bijis, lai šie kolektori dotu iespēju sasildīt ūdeni. Projektu pašvaldība tika īstenojusi ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 50 procentu apmērā. Saules kolektori tika uzstādīti 2014.gadā. No pašvaldības budžeta tika ieguldīti 25 000 eiro. Ikgadējai šo saules korektoru apsekošanai tiek tērēti 500 eiro gadā. Karstā ūdens sildīšana ar saules enerģiju ļauj ietaupīt vidēji 3000 eiro gadā, līdz ar to paredzamais ieguldījumu atmaksāšanās periods no kolektoru uzstādīšanas brīža ir 10 gadi.



2013.gada 5.jūlijā “Dzirkstele” ir rakstījusi vēl tikai par pašvaldības ieceri par saules kolektoru sarūpēšanu un uzstādīšanu uz bērnudārza “Auseklītis” jumta. Dome atbalstījusi šo ideju, kuras autors ir Andis Caunītis – tagadējās novada domes priekšsēdētāja vietnieks.

Pašvaldībā “Dzirkstele” uzzināja, ka arī uz sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” jumta ir uzstādīti saules kolektori karstā ūdens sildīšanai. Tas ir paveikts 2019.gadā līdz ar ēkas rekonstrukciju. Projekts 70 procentu apmērā ir līdzfinansēts no Eiropas Savienības naudas Pašvaldības ieguldījums bija 15 000 eiro. Plānots, ka projekts atmaksāsies 8 gados, gadā ietaupot aptuveni 2000 eiro.



Drīzumā sekos nākamā pašvaldības realizētā šāda iecere. Tas ir projekts “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” par saules bateriju uzstādīšanu. To paredzēts realizēt līdz 2021.gada martam. Projekta attiecināmās izmaksas ir 91 484,83 eiro, no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums - 64 039,38 eiro jeb gandrīz 70 procenti no summas. Pārējās izmaksas, ieskaitot neattiecināmās, apmaksās pašvaldība – kopumā 37 852,82 eiro.