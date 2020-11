Seniores no Gulbenes nedienas ar atkritumu izvešanu atrisina “Dzirkstele”

Nesaprašanās atkritumu izvešanas un maksas dēļ pamudināja gulbenieti Liliju Dzenīti telefoniski vērsties “Dzirkstele” redakcijā ar lūgumu palīdzēt noskaidrot situāciju. Seniore pati nelieto viedierīces un internetu, dzīvo pašvaldības dzīvoklī, viņai ir invaliditāte.

Viņa saņēmusi SIA “Pilsētvides serviss” rēķinu par 2,70 eiro, kaut mājas atkritumu konteiners nav ticis izvests kopš jūnija. Sieviete nesaprot, par ko viņai jāmaksā. Ieminējās arī, ka jau iepriekš bijušas problēmas komunikācijā ar atkritumu apsaimniekotājfirmu, jo vasarā L.Dzenītes mājas iedzīvotāju kopējais konteiners arī iztukšots ar “Dzirksteles” iejaukšanos.

Kopā ar L.Dzenīti piektdien, 30.oktobrī, “Dzirkstele” devās uz uzņēmuma “Pilsētvides serviss” Gulbenes biroju Brīvības ielā 87c. Uz vietas sastapt Malienas reģiona vadītāja Inetu Ivašenko neizdevās, jo viņa bija izbraukusi uz Alūksni, taču sastapām divas citas uzņēmuma darbinieces. Uzreiz izdevās noskaidrot problēmas būtību.

Atklājās, ka mājā, kurā L.Dzenīte īrē dzīvokli no pašvaldības, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona nepietiekami sadarbojas ar iedzīvotājiem un neizskaidro atkritumu izvešanas kārtību. Turklāt skaitās, ka mājā apdzīvoti ir tikai divi dzīvokļi, kaut faktiski, kā apliecināja L.Dzenīte, atkritumus kopējā konteinerā met arī no trešā dzīvokļa, kas ir privāts un kurā tomēr uz vietas kāds dzīvo (ražo atkritumus un met kopējā mājas konteinerā). Šajā sakarā “Pilsētvides servisa” darbiniece ieteica L.Dzenītei uzlikt konteineram atslēgu, lai tā nodrošinātos. Darbiniece arī norādīja, ka mājas pilnvarotās personas pienākums ir oficiāli informēt “Pilsētvides servisu”, ja kāda dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks sniedz nepatiesu informāciju, izvairoties no maksāšanas par atkritumiem. Ja L.Dzenītes mājā par atkritumu apsaimniekošanu maksās visi dzīvokļi, katram klientam līdzdalības maksa kļūs mazāka.

SIA “Pilsētvides serviss” darbiniece izskaidroja L.Dzenītei, ka atkritumu izvešana Gulbenes pilsētā notiek trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās, piektdienās. Konkrēti no L.Dzenītes mājas atkritumus līdz šim izveda katra mēneša ceturtajā piektdienā (kā noteikusi mājas pilnvarotā persona). Lai turpmāk izvairītos no pārpratumiem, L.Dzenītei tika ieteikts ņemt iniciatīvu savās rokās, nodrošinot veiksmīgu sadarbību ar “Pilsētvides servisu”. Tagad L.Dzenīte pati, kad jutīs vajadzību, telefoniski sazināsies ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu un pieteiks konteinera izvešanu, sarunājot konkrētu dienu un laiku. Tika paskaidrots, ka sakarā ar šo pārpratumu maksa par atkritumu izvešanu novembrī no L.Dzenītes un pārējiem viņas mājas iedzīvotājiem netiks iekasēta.

Jau vakar, 2.novembrī, no L.Dzenītes mājas konteinera atkritumi tika izvesti.