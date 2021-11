Dzirkstele , vai jus varetu ludzu uzzinat ari aktualo informaciju kur slimo? Tad cilveki varetu but mazliet uzmanigi?

Aija

Bet es to saku visu laiku. Vairāk uzmanīties un galvenais, tomēr pavērot ,vai nestaigā apkārt. Jo policija jau tikai piezvana un pajautā,vai esi mājā. Ja nav slims, bet tikai pozitīvs,tad visādi var būt. Būs kā ar to sievieti autobusā. Ģimenes ārsts vispār nekur nedrīkstēja sūtīt. Tur tak zin,kurš ir slims. Manā skatījumā vispār varēja aiztaisīt visu ciet,atstāt tikai pārtikas ražošanu. Uz mēnesi. Un pārtikas veikalus. Cilvēkiem vienu mēnesi izmaksāt dīkstāvi . Tas būtu reālāk un protams arī robežas ciet. Kādreiz jau būs " augšai "" jāsaprot ka nevarēs gadu no gada taisīt lokdaunus.

pirms 2 stundām, 2021.11.08 08:05