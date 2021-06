Sestdien Gulbenes novadā reģistrēts 1 jauns Covid-19 gadījums, Latvijā - 135 gadījumi

Sestdien Latvijā atklāti 135 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par sešu saslimušo nāvi, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Gulbenes novadā sestdien reģistrēts 1 jauns Covid-19 gadījums, piektdien jauni gadījumi nav reģistrēti. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 6.jūniju reģistrēti 23 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 6.jūniju ir 116.



Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir samazinājies no 209,4 gadījumiem uz 204,3. Savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir samazinājies no 2,7% līdz 2,4%.

Sestdien ziņots par sešiem mirušiem Covid-19 slimniekiem, no kuriem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, un trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 134 812 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2413 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāti kopumā 3857 Covid-19 gadījumi, tādējādi šis rādītājs pirmo reizi kopš pērnā novembra ir nokrities zem 4000. Pārējie inficētie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.