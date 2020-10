SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" joprojām organizē divu veidu pacientu plūsmu

Lai arī vismaz pagaidām Gulbenes novadā situācija ar COVID-19 ir mierīga, tomēr SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” jau laikus pielāgojusi pacientu plūsmas, lai nodrošinātu pacientam drošu atrašanos iestādē un personālam drošu darbu.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārsta pienākumu izpildītāja Sigita Drubiņa “Dzirkstelei” skaidro, ka Gulbenē steidzamās medicīniskās palīdzības punktā pacienti joprojām ir sadalītas divās plūsmās. Ja ir aizdomas, ka pacientam varētu būt COVID-19 vai bijuši kontakti ar COVID-19 slimnieku, vai ir temperatūra, viņš dodas pa tā saucamo “infekciozo galu”, kur viņu skata ārsts jau aizsargtērpā. Tur ir izveidoti arī izolatori īslaicīgai uzturēšanai, ārstēšanai un aprūpei, un, ja ir nepieciešams, pacients tajā tiek arī aprūpēts, piemēram, liek sistēmu. Ārsts var nozīmēt arī paņemt analīzes uz COVID-19. “Un tad analīzes tiek ņemtas turpat steidzamās medicīniskās palīdzības punktā. Tālāk pacients, ja viņam ir viegla saslimšanas gaita, dodas mājās. Mēs viņu brīdinām, kamēr nav zināms analīžu rezultāts, jādzīvo mājās un jāievēro pašizolācija. Ja Gulbenē būs COVID-19 slimnieki, kuriem būs nepieciešama slimnīca, tad nav paredzēts, ka viņi ārstēsies Gulbenē. Balvos ir septiņi izolatori, kas paredzēti šādu pacientu izolēšanai. Tajos nokļūst arī tie, par kuriem ir aizdomas, ka viņiem ir COVID-19, un kuriem vajadzīga tālāk slimnīca, bet mēs viņus neievietojam nodaļā, kamēr neatnāk analīžu rezultāti. Ja ir negatīvi COVID-19 analīžu rezultāti, tad pacients dodas uz attiecīgo nodaļu, piemēram, terapijas vai ķirurģijas. Kamēr gaidām analīžu rezultātus, viņš ir izolatorā, kur viņu jau sāk ārstēt,” skaidro S.Drubiņa.

Otra plūsma notiek pa citām durvīm, kur dodas visi pārējie pacienti, kas ierodas steidzamās medicīniskās palīdzības punktā, piemēram, ar traumām, stājas aprūpes nodaļā un citi. “Jārēķinās ar to, ka pacientiem ir jābūt sejas maskai, arī ārsts pacientu skata maskā. Principā mēs katru uztveram kā aizdomīgu. Ja sejas maskas nebūs, tad tā tiks iedota,” uzsver S.Drubiņa.

Viņasprāt, arī mums pienāks tā “X stunda”, kad gan Gulbenē, gan Balvos būs pirmie COVID-19 slimnieki. “Pie šādiem skaitļiem, kādi ir valstī, izskatās, ka mēs neizbēgsim no šīs situācijas,” domā S.Drubiņa.

Viņa uzsver - nav jau tā, ka tagad ir tikai COVID-19, visi tiek ārstēti. “Piemēram, bērniem ir sākusies parasto vīrusu sezona – paaugstināta temperatūra, tā saucamie vēdera vīrusi, vemšanas, akūtās augšējo elpceļu infekcijas,” saka S.Drubiņa.

Gulbenes slimnīcā joprojām darbojas COVID-19 analīžu nodošanas punkts. Tas ir noslogots un strādā gandrīz katru dienu, izņemot brīvdienas. “Centrālās laboratorijas” Klientu apkalpošanas vadītāja Kristīne Ūdre “Dzirkstelei” stāsta, ka cilvēki aktīvi veic analīzes. “Ja pierakstās, tiek uzreiz, rinda nav gara. Jārēķinās ar to, ka grūtāk ir sazvanīt, bet, ja sazvana, tad tiek apkalpoti. Zvanu saņemam ļoti daudz, un viens cilvēks zvana vairākas reizes, bet, ja katrs zvana, kamēr sazvana, tad ir grūtības sazvanīt. Pacientiem jāatceras, ka arī ģimenes ārsts var nosūtīt. Nevajag tikai pašiem nākt,” atgādina K.Ūdre.

Pareiza maskas lietošana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka maska ir efektīva un aizsargā pret vīrusiem un baktērijām. “Maskas jālieto pareizi! Veikalos novēroju, ka cilvēki ir piesardzīgi un maskas patiešām lieto, bet daļa to dara nepareizi – deguns nedrīkst būt ārā no maskas, kā arī nevajadzētu masku saņurcīt kabatā, tad uzlikt uz sejas, pēc tam atkal ielikt somā un tad atkal ņemt to pašu ārā un likt uz sejas citā veikalā. Vienreizlietojamā sejas maska ir paredzēta, ja to uzliek un neaiztiek. Es pati saplānoju savu dienu. Ja ir jādodas uz kādām iestādēm, veikaliem, mēģinu to darīt vienā dienā. Pie pirmā veikala vai iestādes masku uzlieku, visu izstaigāju un pēc pēdējā veikala apmeklējuma masku novelku, ievietoju maisiņā un izmetu,” stāsta S.Drubiņa.

Viņa skaidro, ka arī šūtajām maskām nav ne vainas. “Tie, kas maskas šuj, parasti cenšas salikt vairākus slāņus – vismaz divus, trīs. Bet arī šīs maskas ir pareizi jālieto un jākopj. Pareizi jāuzliek, lai deguns nav ārā, ar rokām nedrīkst tās valkāt šurp un turp, lai nav tā, ka vienu brīdi maska ir uz zoda, tad atkal uz sejas. Jāuzliek maska, jāizstaigā visur, kur vajag, tad maska jāievieto maisiņā un tad – somā. Atnākot mājās, veļasmašīnā jāizmazgā un galvenais – jāizgludina,” uzsver S.Drubiņa.

Viņa arī brīdina, ja masku lieto nepareizi, tas palielina inficēšanās risku. “Maskas nav domātas ķeksīša pēc. Ja tās lieto, tad tas ir jādara pareizi. Tā cilvēki sevi pasargā arī no sezonālajiem vīrusiem. Tas ir vēl viens bonuss,” saka ārste.

Viņa arī atgādina neaizmirst par cītīgu roku mazgāšanu un divu metru distanci.

Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards “Dzirkstelei” stāsta, ka pašvaldības policija pagaidām nav saņēmusi no iedzīvotājiem sūdzības par incidentiem saistībā ar masku nelietošanu. Savukārt kāda gulbeniete, zvanot uz redakciju, pastāstīja, ka viņa veikalā aizrādījusi citam pircējam par to, ka viņam nav maskas, kā arī par divu metru distances neievērošanu. Atbildes vietā saņēmusi rupju vārdu birumu.

“Veikalos ir apsargi. Ja apsargs netiktu galā, tad mēs dotos palīgā. Bet, ja veikalā apsarga nav un izceļas konflikts un ja mēs tiekam saukti, protams, brauksim. Ja kāds pircējs traucē veikala darbu ar bļaustīšanos un necenzētu leksiku, tad jau var piemērot sodu par sīko huligānismu. Labāk jau nekašķēties!” aicina M.Didrihsons-Linards.

Viņš stāsta, ka pašvaldības policija pievērš uzmanību, kā iedzīvotāji maskas lieto sabiedriskajā transportā. “Situācija ir daudzmaz laba. Turpināsim skatīties, rīkosim nelielus reidus. Ja būs nepieciešama palīdzība, tad saskaņosim ar SIA “Gulbenes autobuss” vadību un autobusā pabrauksim kādu gabalu, lai redzētu, kā tiek lietotas maskas,” saka M.Didrihsons-Linards.