SIA "Gulbenes autobuss" - starp atbildīgākajiem pasažieru pārvadātājiem

Autotransporta direkcija pagājušajā gadā, pārbaudot 1844 reģionālo maršrutu autobusus, konstatējusi 130 pārkāpumu, informē aģentūra "Leta".



Autotransporta direkcijas pārstāve Lilita Pelčere minēja, ka visbiežākie pārkāpumi saistīti ar neatbilstošas biļetes izsniegšanu vai brauciena biļetes neizsniegšanu vispār, kā arī konstatēts, ka atsevišķi pārvadātāji nav uzstādījuši kustības sarakstus pieturvietās vai nevar uzrādīt dokumentus, kuriem brauciena laikā jāatrodas autobusā.

Pēc L.Pelčeres paustā, rezultāti liecina, ka, palielinoties pārbaužu apmēram, samazinās pārkāpumu skaits un aug pakalpojumu kvalitāte.

Viņa arī norādīja, ka reģionālās nozīmes maršrutu tīkls veido 79,5 miljonus kilometru, un to apkalpo 26 uzņēmumi, kas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem. Pērn Autotransporta direkcija veica pārbaudes visos pārvadātāju apkalpotajos maršrutos - tās bija gan plānotas, gan iepriekš neplānotas, tas ir, tikai balstoties uz pasažieru sniegto informāciju un sūdzībām.



Pelčere atzīmēja, ka, ņemot vērā 2018.gadā veikto pārvadātāju pārbaužu rezultātus, kā arī pārvadātāju apkalpotā maršrutu tīkla apmēru, pasažieru iesūtītās sūdzības un uzslavas, Autotransporta direkcija ir noteikusi 10 atbildīgākos pasažieru pārvadātāju uzņēmumus un tie ir SIA "Balvu autotransports", AS "Cata", SIA "Dobeles autobusu parks", SIA "Gulbenes autobuss", SIA "Jelgavas autobusu parks", SIA "Jēkabpils autobusu parks", AS "Nordeka", AS "Rēzeknes autobusu parks", Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" un SIA "VTU Valmiera".

Vienlaikus Autotransporta direkcija aicina arī iedzīvotājus būt atbildīgiem pasažieriem un, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus, vienmēr paņemt biļeti par braucienu, kā arī saglabāt to līdz brauciena beigām. Sabiedriskā transporta maršrutu un reisu lietderību un nepieciešamību nosaka pasažieru plūsma, savukārt statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits.

Par konstatētiem pārkāpumiem pasažieru pārvadājumos aicina ziņot Autotransporta direkcijai vai attiecīgajam pasažieru pārvadātājam.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Tās darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta - pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu - plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.