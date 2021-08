Siekalu testi Gulbenes novadā skolēniem atklāj Covid-19 pozitīvus gadījumus

Lai 1.septembrī varētu uzsākt mācības klātienē, skolēniem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, pirms jaunā mācību gada sākuma bija jāierodas izglītības iestādē un jāveic valsts apmaksāts Covid-19 siekalu tests. Ir skolēni, kuriem Covid-19 siekalu tests ir pozitīvs. To “Dzirkstelei” apstiprina Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa.

Viņa stāsta, ka pagājušajā nedēļā visās izglītības iestādēs tika veikti siekalu testi, daļa tos veica arī vēl vakar, 30.augustā, līdz ar to pagaidām nav visu rezultātu, bet lielākā daļa šo procesu jau ir paveikuši, un ir saņemti rezultāti. “Šobrīd man ir informācija par 21 Covid-19 pozitīvu gadījumu skolēnu vidū. Tie ir dažādu vecumu skolēni, no dažādām klasēm,” stāsta E.Kanaviņa.

Saslimstība bērnu vidū palielinās

E.Kanaviņa skaidro, ka Slimību profilakses un kontroles centrs arī nav noteicis, ka kādai klasei vai klašu grupai šobrīd jānosaka mācības attālināti. “Šobrīd plānojam uzsākt mācību gadu klātienē, bet tie, kuriem Covid-19 siekalu testi ir pozitīvi, uz skolu nedodas,” saka E.Kanaviņa.



Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja “Dzirkstelei” uzsver, ka skolēniem, kuriem tests ir bijis pozitīvs, noteikta mājas karantīna. “Katram tiek noteiktas kontaktpersonas. Un tālāk jau ir ģimenes ārsta uzraudzībā. Kad izveseļojas, tad ģimenes ārsts dod atļauju, kad var doties uz skolu. Ja skolēna, kuram ir pozitīvs tests, vecāks ir vakcinējies pret Covid-19, tad arī viņš tiek noteikts kā kontaktpersona, bet viņš var turpināt ikdienas gaitas, tikai jāņem vērā, ka nedēļas laikā viņam ir jāveic Covid-19 tests,” skaidro I.Arāja un piebilst, ka saslimstība bērnu vidū ar Covid-19 palielinās. Pirms divām nedēļām valstī tie bija 206 gadījumi, bet pagājušajā nedēļā – 364.

Rudenī organizēs mācības arī ārā

E.Kanaviņa arī skaidro, ja, piemēram, pēc nākamās testēšanas (testēšana paredzēta katru nedēļu) noteiktās klašu grupās slimība sāks izplatīties, domās par mācībām plūsmās. “Bet arī šis ir diezgan sarežģīts process, jo ir gana daudz skolēnu, kuri izmanto sabiedrisko transportu, lai nokļūtu skolā, līdz ar to nokļūt skolā dažādos laikos ir sarežģīti,” skaidro E.Kanaviņa.

Viņa arī stāsta, ka, domājot par mācību procesu, kā tas tiks organizēts izglītības iestādēs, ir domāts tik, cik iespējams norobežot bērnu plūsmu, ilgstošu kontaktēšanos, bērnu plūsmu koplietošanas telpās izglītības iestādēs. “Izglītības iestādēs ļoti domā par to, kā vismaz rudens periodā maksimāli organizēt mācības ārā, par gaisa kvalitātes nodrošināšanu klašu telpās, higiēnas noteikumu ievērošanu, masku lietošanu,” stāsta E.Kanaviņa.





Līdz 30.augustam Gulbenes novadā vakcināciju pret Covid-19 noslēguši 39 % iedzīvotāju:

● no 12 līdz 15 gadiem – 13 %,

● no 16 līdz 17 gadiem – 22 %,

● no 18 līdz 29 gadiem – 36 %,

● no 30 līdz 39 gadiem – 39 %,

● no 40 līdz 49 gadiem – 41 %,

● no 50 līdz 59 gadiem – 47 %,

● no 60 līdz 69 gadiem – 54 %,

● no 70 līdz 79 gadiem – 57 %,

● no 80 līdz 89 gadiem – 49 %,

● virs 90 gadiem – 39 %.

Valstī vakcināciju pret Covid-19 noslēguši 40 % iedzīvotāju.

Avots: Vakcinācijas projekta nodaļa