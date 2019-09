Spriedze aug, gaidot 19.septembra Gulbenes novada domes sēdi, kurā vietējie deputāti tiks aicināti izlemt Jaungulbenes “Sila” likteni līdz galam un nobalsot par izsoles procesa pabeigšanu – par pārdevuma līguma apstiprināšanu. Tie, kuri nevēlas, lai 142 hektāri “Sila” zemes zaudētu pašvaldības īpašuma statusu, ir izveidojuši vietni “Jaungulbenessils.com”, kur uzskaita dienas, stundas, minūtes un pat sekundes līdz liktenīgajam brīdim, kad tiks pasludināts deputātu spriedums “Sila” lietā.

Neformāļi uzrunā vietējos deputātus

Vietne “Jaungulbenessils.com” ir veidota, lai uzrunātu vietējos politiķus un akcentētu viņu izvēles sabiedrisko nozīmību. Tāpēc ir šādi aicinājuma vārdi - “Tu vari ietekmēt, lai mežs netiek pārdots zviedru kompānijai un paliek Gulbenes novada īpašumā!” un “Domes deputāti, balsojiet atbildīgi par savu novadu un republiku!”. Vietne ietver vienu saiti uz novada pašvaldības mājaslapu, kur lasāma 19.septembra domes sēdes darba kārtība, un otru saiti uz “Dzirksteles” portālu, kur lasāms raksts, ka iedzīvotāji ir pret “Sila” pārdošanu.

Līdztekus neformāļu aktivitātēm divi vietējie deputāti ar iesniegumiem ir vērsušies pie pašvaldības vadītāja Normunda Audziša.



Vai domes sēdē būs “šaha gājieni”?

Spēkā ir Gunas Pūcītes jau augustā iesniegtais priekšlikums neapstiprināt “Sila” izsoli. Viņas arguments: izsludinot izsoli, pašvaldības darbinieki nav gādājuši, lai pie “Sila” “labi redzamā vietā” būtu izvietota “informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru”. To, ka šādai izkārtnei ar gaidāmās izsoles informāciju bija jābūt, nosaka Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.pants.

G.Pūcīte arī aicina pašvaldību atmaksāt atpakaļ izsoles uzvarētājam – SIA “Silvestica Green Forest Latvia” - iemaksātos 888 000 eiro.

“Dzirkstelei” G.Pūcīte saka – ir nobažījusies, vai tikai 19.septembra domes sēdē netiks izspēlēti “šaha gājieni”. Proti, domes sēdes jautājumam par “Sila” izsoles pabeigšanu lēmuma projektā ir divi varianti: 1.variants – apstiprināt izsoli; 2.variants - neapstiprināt izsoli. “Par 2.variantu nebūs jēgas balsot, jo vairākums nobalsos par 1.variantu,” saka G.Pūcīte.



Ja balsos “par”, būs pārkāpts likums?

Intars Liepiņš 17.septembrī arī iesniedza domei faktiski identisku priekšlikumu kolēģes jau iesniegtajam. Viņš citējis vairākus vērā ņemamus avotus no tiesu prakses. Tādējādi no konteksta ir saprotams, ka nebūt ne maznozīmīgs ir Gulbenes novada pašvaldības pārkāpums, laikus neizvietojot pie “Sila” informāciju par gaidāmo izsoli. “Valsts amatpersonas, saistībā ar savu statusu, uzņemas paaugstinātu atbildību publiskajās tiesībās, kurās atšķirībā no privāto tiesību pamatprincipa (atļauts ir viss, kas nav aizliegts), darbojas publisko tiesību pamatprincips – aizliegts ir viss, kas nav atļauts.” (No Kurzemes apgabaltiesas 2013.gada 23.maija sprieduma kādā lietā.)

Absolūti ir spēkā neesošs civiltiesisks līgums par pašvaldības mantas atsavināšanu, ja tas tiek noslēgts, pārkāpjot likumu (valstī noteiktos priekšnoteikumus un kārtību).

I.Liepiņš domes vadību un deputātus aicina ņemt vēra viņa iesniegumā minētos argumentus. Viņš arī neslēpj – ja deputātu vairākums 19.septembra domes sēdē nobalsos par “Sila” izsoles pabeigšanu, I.Liepiņš apsvērs iespēju vērsties tiesā, lai šādu domes lēmumu atzītu par spēkā neesošu.

Fakti

*29.augusta Gulbenes novada domes sēdē Jaungulbenes “Sila” jautājuma izskatīšanā bija divi varianti: apstiprināt izsoli kā pabeigtu vai Gunas Pūcītes piedāvājums vispār atcelt šo izsoli, jo tās gaitā neesot ievērotas juridiskas nianses. Deputāti balsoja un nespēja vienoties ne par vienu variantu. Jau tad N.Audzišs paziņoja, ka pie “Sila” jautājuma izlemšanas būs vēlreiz jāatgriežas.

* Pēc neformāļu – Jaungulbenes rīcības grupas – iniciatīvas ir savākti 800 paraksti par to, lai “Sils” tiktu saglabāts kā pašvaldības īpašums.

* Saistībā ar “Sila” pārdošanu neapmierināto sūdzības nonākušas dažādās augstākstāvošās institūcijās, arī KNAB, kas esot veicis pārbaudi novada pašvaldībā.

* 5.septembrī novada pašvaldība rīkoja atklātu diskusiju par “Silu”, aicinot piedalīties visus ieinteresētos.