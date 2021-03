Šķīdoņa dēļ Gulbenes novadā vēl noteikti masas ierobežojumi uz autoceļiem

Turpinoties pavasara atkusnim, daudzviet uz grants autoceļiem iestājies šķīdonis, tāpēc autotransporta masas ierobežojumi ir ieviesti jau 428 valsts autoceļu posmos ar grants segumu. Masas ierobežojumus turpina ieviest, izvērtējot katra ceļa faktisko stāvokli un tā nestspēju. Par to informē VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centrs un Komunikācijas daļa.

Gulbenes novadā kopš 26.februāra ir noteikts masas ierobežojums līdz 10 tonnām arī uz ceļa V410 Gulbene-Zeltiņi no 0,2. līdz 16,875. kilometram; uz ceļa V417 Auguliena-Pilskalns-Litene līdz 6,16.kilometram un no 6,86. līdz 14,809. kilometram, un no 14,969. līdz 26,996.kilometram; uz ceļa V388 Alūksne-Kalniena-Gulbene no 11,75. līdz 32,9. kilometram; uz ceļa V443 Kalniena-Lubānieši līdz 4,672.kilometram; uz ceļa V371 Vireši–Dūre–Lejasciems no 21,49. līdz 26,71.kilometram; uz ceļa V429 Rimstavas–Ušuri līdz 8.kilometram un no 9,4. līdz 13,05.kilometram; uz ceļa V430 Tirza–Jaungulbene–Liede no 15,092 līdz 29,36.kilometram; uz ceļa V427 Anķupene–Daukste–Līgo līdz 22,72. kilometram.

Jau rakstījām, ka kopš 25.februāra ir noteikts masas ierobežojums līdz 10 tonnām uz ceļa V433 Druviena-Lizums līdz 10,36. kilometram; uz ceļa P38 Cesvaine-Velēna no 25,89. līdz 30,584. kilometram; uz ceļa V436 Ranka-Tirza līdz 13,43. kilometram.

Karte ar masas ierobežojumiem ir pieejama šeit

Autotransporta masas ierobežojumi tiek ieviesti, lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti. Ierobežojumu laikā tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.

Šķīdonis uz grants ceļiem rodas pavasarī un rudenī, kā arī atkušņa laikā, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Transporta masas ierobežojumi šķīdoņa laikā ir vispāratzīta prakse, un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem. Latvijas īpatnība ir tā, ka no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti.

Grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt, jo uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis un atguvis nestspēju.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem ikviens aicināts informēt VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, zvanot pa diennakts tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma “Twitter” un “Facebook” kontos.