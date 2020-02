Šķieneru iedzīvotāji jautā: vai mums nav tiesību uz normālu ceļu?

“Izlasīju “Dzirkstelē” rakstu “Iedzīvotāju ierosinājums uzklausīts” par to, ka no Gulbenes slimnīcas autobusu pieturas Šķieneru virzienā gar ielas malu beidzot ir izveidots gājēju celiņš. Piekrītu, ka tur to vajadzēja. Es arī kādreiz tur gāju no darba, un tur bija briesmīgi. Es dzīvoju Šķieneros, un mēs tur ejam uz veikalu, braucam uz skolu, bērnudārzu. Kad sakārtos šos ceļa posmus? Tur ir nedroši: nesaproti, kā tur iet. Pie skolas raka tranšeju, tur ir “gulošie policisti”, kuriem gali ir atstāti asi. Kas notiek? Cilvēki sabojā uz tiem mašīnas. Arī mēs sadūrām riepu, bet mēs neesam vienīgie, kam tā gadījies. Šķieneros un Stāķos arī dzīvo cilvēki, kuri maksā nodokļus. Vai mums nav tiesību uz normālu ceļu? Šāda situācija mums ir gadu no gada. Pilsētā sataisīja Brīvības ielu un ietvi gar to, bet domāju, ka pa mūsu ceļu iet vairāk cilvēku nekā pa Brīvības ielu. Pilsētā vēl kaut ko taisa, bet kur esam palikuši mēs? Neesam mazs lauku ciematiņš ar piecām mājām,” savu sašutumu laikrakstam pauž kāda šķieneriete.

Atbild Stradu pagasta pārvaldes vadītājs Juris Duļbinskis: “Tie ir valsts ceļi. Sola jau kopš 2000.gada, ka projekts būs. Plānos kaut kādos bija, bet plāni mainās, valdība mainās. Vienīgais, kas mums ir solīts, ka šovasar uzkrāsos balto līniju ceļa posmā no Gulbenes līdz Šķieneriem. Tas ir solīts, bet vai būs realitātē? Jācer, ka būs. Šoziem, kad ir pelēkais laiks, tur ir pavisam nedroši. Gājēju tur ir daudz, un pretī ir kokapstrādes rūpnīca Stāķos. Brauc smagās mašīnas, ceļš ir patiešām nedrošs. Citi remontdarbi tuvākajā laikā nav paredzēti. Jā, posms pie skolas šobrīd ir drausmīgs. Tur tika rakta siltumtrase. Asfalta atjaunošana notiks pavasarī. Pašvaldība tur roku uz pulsa. Kad pabeigs siltumtrasi, “gulošos policistus” atjaunos.”