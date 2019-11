Šķirotajiem atkritumiem Gulbenē - jauni konteineri, jo vecajos meta visu iespējamo

Šķiroto atkritumu konteineri tagad ir aizslēgti. Iemesls – attiecīgajos konteineros, kas paredzēti kartonam, papīram, stiklam un plastmasai, cilvēki meta iekšā visu, kas vien ienāca prāta, pat nešķiroto atkritumu maisus.

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas ūdens un atkritumsaimniecības speciālists Jānis Šmoteks “Dzirkstelei” stāsta, ka pilsētā visos 28 atkritumu šķirošanas punktos ir uzstādīti jauni konteineri stiklam, plastmasai un papīram. “Tie ir slēdzami, lai nemestu iekšā to drazu, kas tika mesta iekšā šķiroto atkritumu konteineros. Plastmasas konteineros meta visu ko iekšā, piemēram, putuplastu, ko nedrīkst tur mest. Tāpēc savulaik pilsētas pārvalde rosināja iekļaut iepirkuma procedūrā šādu kārtību, un “Pilsētvides serviss” to ievēro - ir uzstādījis šādus konteinerus. Protams, cilvēkiem ir neērtības - ir jāpavada vairāk laika, lai, piemēram, saplēstu vai salocītu kartona kasti,” stāsta J.Šmoteks.

Viņš novērojis, ka ir cilvēki, kas tagad pat mēģina atlauzt šķiroto atkritumu konteinerus. “Atnāk ar televizora kasti un mēģina lauzt konteineru. Kad pasaku, ka vajag taču saplēst kartona kasti un ielikt iekšā, tad atbild – tas prasa laiku. Protams, vieglāk bija tad, kad varēja iemest visu kartona kasti konteinerā, bet tad konteiners jau uzreiz bija gandrīz pilns. Cilvēkiem ir jāmācās atkritumus šķirot pareizi. Ceru, ka cilvēki pieradīs un viss būs kārtībā,” stāsta J.Šmoteks.

Jāatceras, ka kartonam un papīram domātajā konteinerā drīkst mest arī grāmatas, bet bez cietajiem vākiem. Pirms šķiroto atkritumu izmešanas ieteicams uz konteinera izlasīt, ko tajā drīkst un ko nedrīkst mest.

Tagad šķirotie atkritumi tiek izvesti biežāk, nekā tas bija iepriekš. Ir noteiktas dienas šķiroto atkritumu konteineru izvešanai. Laukos no 1.oktobra līdz 1.maijam stiklu izved katra mēneša otrajā ceturtdienā, bet no 1.maija līdz 1.oktobrim – katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā. Pilsētā stiklu izved katras nedēļas ceturtdienā. Laukos plastmasu un kartonu izved katra mēneša pirmajā un trešajā ceturdienā, pilsētā - katras nedēļas pirmdienā un ceturdienā.

“Stiklu izved retāk, jo visvairāk jau sakrājas tieši kartona un plastmasas atkritumi,” saka J.Šmoteks.