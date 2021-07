Skolas ielas Gulbenē pārbūvei ņems aizņēmumu no Valsts kases

Gulbenes novada domes ārkārtas sēdē, kura notika 8.jūlijā, deputāti lēma par aizņēmuma ņemšanu infrastruktūras projektam, kas paredz Skolas ielas pārbūvi Gulbenē.



“Dzirkstele” jau rakstīja, ka šī projekta mērķis ir nolietoto brauktuvju un celiņu segumu atjaunošana, mūsdienīgas vides nodrošināšana apkārtējiem iedzīvotājiem.

Darbi – apjomīgi

Projekta gaitā paredzēta Skolas ielas pārbūve 830,5 metru garumā, gājēju celiņu izbūve 240 metru garumā, veloceliņu izbūve 417 metru garumā, zaļās un atpūtas zonas līdzsvarošana pret ielas infrastruktūras teritoriju, 231 automašīnu stāvvietas izbūve. Gulbenes Iepirkumu komisija ir paziņojusi uzvarētāju – pretendentu, ar kuru var slēgt Iepirkuma līgumu par kopējo summu 1 187 139,71 eiro. Projektā paredzētās būvniecības aktivitātes 51 749,89 eiro apmērā, kas saistītas ar sporta un atpūtas laukumu izveidi, dīķa tīrīšanu, apzaļumošanu, teritorijas ainavas veidošanu, koku stādīšanu, mūsdienīgu atkritumu savākšanas un šķirošanas organizēšanu, netiks attiecinātas uz transporta infrastruktūras attīstību Skolas ielā. Šogad paredzēts veikt transporta infrastruktūras būvdarbus 503 508,00 eiro apmērā, nodrošinot pašvaldības budžeta līdzfinansējumu, kas nav mazāks par 15 procentiem – 135 947 eiro apmērā. 2022.gadā paredzēts veikt transporta infrastruktūras būvdarbus 631 881,82 eiro apmērā, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 168 942,82 eiro apmērā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada septembrim. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un Ministru kabineta lēmuma par atbalstu aizņēmuma izsniegšanai, domes sēdē deputāti nolēma lūgt aizņēmumu 830 500 eiro apmērā no Valsts kases ar atmaksas periodu 20 gadi. Uzsākt aizņēmuma pamatsummas atmaksu ar 2023.gada martu, garantējot tā izpildi ar Gulbenes novada pašvaldības budžetu.

Ir aizņemšanās iespējas

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis “Dzirkstelei” stāsta, ka Covid-19 situācijas jeb ekonomiskās sildīšanas ietvaros pašvaldībai ir aizņemšanās iespējas no Valsts kases. Viņš skaidro, ka pirms tam, kad bija jāpabeidz Stāmerienas pils atjaunošanas darbi, Stāķu bērnudārza labiekārtošana, Nākotnes ielas sakārtošana Gulbenē, tādas iespējas – aizņemties naudu Valsts kasē nebija, līdz ar to tika lemts par Jaungulbenes sila pārdošanu. “Tagad ir iespējas paņemt kredītu no Valsts kases, līdz Eiropas struktūrfonda atbalstam šajās pozīcijās netiekam,” saka A.Caunītis. Maksimāli īsā laikā jau ir plānots uzsākt būvdarbus Skolas ielas kvartālā. A.Caunītis prognozē, ka darbi varētu sākties jau jūlijā. “Grūti pateikt vēl, kāds būs rudens. Svarīgi, lai asfaltsegumu varam vismaz 1.kārtu uzliet, lai ziemā var tīrīt, un teritoriju pilnvērtīgi ekspluatēt. Iedzīvotājiem būs neērtības, jo lielā platībā uzreiz uzsāksies būvdarbi. Būs jāsaved kārtībā arī komunikācijas,” stāsta A.Caunītis un piebilst, ka vēl jādomā, un jāskatās, kā Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai un citiem dienestiem nodrošināt piebraukšanas iespējas.