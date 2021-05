Slimības palīdzības pabalstam Gulbenes novadā nepiesakās aktīvi

No pagājušā gada 30.novembra ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. “Dzirkstele” interesējās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, vai Gulbenes novadā vecāki izmanto šo iespēju un piesakās šim pabalstam.

Aģentūras Statistikas nodaļas vecākā statistiķe Sabīna Rauhmane norāda, ka vienreizējs slimības palīdzības pabalsts, kas piešķirts par periodu no pagājušā gada 30.novembra līdz 31.decembrim, tika izmaksāts 7 personām. Savukārt slimības palīdzības pabalsts, kas piešķirts par periodu no 1.janvāra, tika izmaksāts 46 personām. Dati attiecas uz personām ar deklarēto dzīvesvietu Gulbenes novadā.