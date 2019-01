Sociālais aprūpes centrs "Siltais" saņem mājas cepumus un apsveikumus no Dānijas

Ilze Zariņa savā facebook.com kontā raksta: "Liels pārsteigums notika vakar, 16.janvārī, Larvijā, Gulbenē, par kuru man nebija ne mazākās nojausmas! Gulbenes pansionāts "Siltais" saņēma divas pilnas kastes ar mājās gatavotiem cepumiem un apsveikumu kartiņām no Dānijas! Biju ļoti pārsteigta, jo meitene, kas šo brīnumu paveica, turēja to noslēpumā līdz pēdējai minūtei. Protams, es zināju, ka būs kartiņas, bet ne pārējais. Paldies no sirds! Tu esi vienreizēja, Līga Krūmiņa! Labi pastrādāts! Ļoti lepojos ar tevi un tavu ğimeni!"